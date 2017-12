Alberto Fujimori: PPKuy 'renuncia' a Peruanos Por el Kambio tras indulto

El PPKuy dio un paso al costado. La mascota que acompañó a Pedro Pablo Kuczynski durante la campaña presidencial 'presentó' su carta de renuncia a través de Twitter tras el indulto a Alberto Fujimori. El hecho ha provocado todo tipo de reacciones en la red social.



Se trata de una cuenta de Twitter que parodia al PPKuy. "He presentado mi renuncia irrevocable al partido Peruanos Por el Kambio", reza el tuit.



Tras el mensaje, más de 200 usuarios retuitearon la 'renuncia' del PPKuy.



En la carta dirigida Juan Sheput, vocero alterno de Peruanos Por el Kambio, el PPKuy señala que guarda "gratos recuerdos" de las dos campañas electorales en las que acompañó a PPK.



"Hice caso omiso de las advertencias de mis colegas ppkuyes sobre la nula capacidad de reacción política de una bancada y y un gabinete compuesto por tecnócratas liberales. Insistí en apoyar y prestar mi imagen a una campaña llena de dudas pero con grandes ideales. Jamás pasó por mi mente que mi partido indultaría al responsable de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta", se lee en el texto.



Las reacciones no se hicieron esperar. "No esperaba menos de ti querido cuy" o "Bien, PPKuy, es tiempo de demostrar respeto a la moral y a los valores. El Perú racional te apoya" son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.