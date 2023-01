Viernes en la tarde. Trome ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros para conversar con el ‘hombre fuerte’ del gobierno de Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola. Se han producido lamentables muertes en el sur del país entre civiles y policías. Por tal motivo, el abogado y político huaracino tiene que dar su testimonio al país.

Primer ministro, la violencia crece en varias regiones del país y la exigencia es la renuncia de Dina Boluarte. ¿Qué tiene que responder?

Con una frase muy sencilla: No va a renunciar.

Usted conversa con la presidenta, ¿la ve temerosa?, ¿decidida?, ¿cuál es el horizonte de este gobierno?

La presidenta es una lideresa que ha asumido con valentía y responsabilidad el encargo que la historia le ha dado. Converso todos los días con ella y cada día me convenzo más de que es la presidenta que el Perú necesita para esta transición.

‘TOMA DE LIMA’

Ahora se amenaza con la ‘toma de Lima’, ¿qué va a pasar si aumenta el estallido social?

No va a haber toma de Lima, estén tranquilos... Nos encargamos de asegurar el orden interno, vamos a cuidar la vida, la seguridad, la integridad de todos los peruanos. Y respecto a la crisis es todo un tema que hemos explicado…

¿Qué piensan?

Creemos que hay tres grupos de peruanos: los 33 millones de peruanos que queremos paz y tranquilidad para nuestras vidas, un sector importante de peruanos que han tenido, digamos, demandas embalsadas y ejemplifican el reclamo, una protesta de todo lo que sea Estado, y un tercer grupo muy pequeño y organizado y violento que está tratando de tomar el poder, esa es la palabra, a través de la vía violenta.

Usted ha dicho que si Dina renuncia el escenario sería más de desgobierno y anarquía…

Si la presidenta renunciara, que no va a ser el caso, tendría que producirse una sucesión en el Parlamento, una convocatoria a elecciones y el cronograma sería más o menos el mismo que ya ha acordado el Congreso a propuesta del poder Ejecutivo, entonces no tiene ningún sentido. El pedido de la renuncia de la presidenta de la República es un pedido maximalista, fundamentalista que, unido a la idea de la Asamblea Constituyente, a algunas ideas separatistas, no tiene ningún sentido. Sí hay que prestarles atención a las verdaderas demandas del pueblo que quiere más agua, más infraestructura, más presencia del Estado.

LA ‘TRAICIÓN’

El gobernador de Puno, Richard Hancco, ha dicho que los puneños no le perdonan la ‘traición’ de la presidenta a Castillo. ¿Qué tendría que decirles?

Nada, simplemente que es una expresión, una opinión del gobernador. Lo que los peruanos no le van a perdonar a Castillo es haber gobernado mal, es haber traicionado la Constitución y dar un golpe de Estado absolutamente reprobable.

El día que se presentó el gabinete en el Congreso las bancadas de izquierda le pusieron carteles que decían ‘gobierno asesino manchado de sangre’. ¿Qué pensó en ese momento?

Pensé en el Perú y en mis hijos, y sentí que estaba en la vía correcta.





Alberto Otárola reitera que presidenta no va a renunciar y aclara que nunca dieron la orden de disparar. (Foto: Jesús Saucedo /@gec)

Diversos organismos de Derechos Humanos han dicho que la Policía y las Fuerzas Armadas han disparado a matar a los civiles. ¿Se dio esa orden?

De ninguna manera. Lo que ha existido es que cada comando, tanto de la Policía como de las Fuerzas Armadas, hace una apreciación. La Constitución en el artículo 137° autoriza al Ejecutivo y al Estado a decretar el Estado de emergencia y todo el orden interno siempre está a cargo de la Policía. La Policía y el Ejército tienen reglamentos sobre el uso de la fuerza, hay decretos legislativos, hay un marco legal muy escrupuloso sobre este tema, entonces es una barbaridad que se pretenda decir que la presidenta Boluarte o los ministros ordenaron disparar o una matanza. Eso no tiene ningún sustento, ni en la práctica ni en los hechos, ni jurídicamente.

Entonces...

Nosotros lo que hemos dicho es que lamentamos profundamente las muertes. Ningún peruano debió haber muerto y hemos hecho una invocación a que el Ministerio Público inicie prontamente, hemos dado todas las facilidades del caso para que se investigue muerte por muerte y se llegue a la verdad. Estamos seguros de que la verdad será la mejor respuesta y el preámbulo de una gran reconciliación que el país necesita.

Se ha detectado que detrás de estas violentas protestas hay senderistas, minería ilegal y narcotráfico. ¿Cuál es el plan que tienen?

Estamos utilizando ahora sí una inteligencia bien estructurada. El país ha podido ver recientemente, como lo anunciamos, varias capturas de terroristas que estaban agitando ilegalmente a la población de Ayacucho. Van a haber más capturas. Este es un trabajo del gobierno conjuntamente con la Fiscalía porque lo que se tiene que hacer con la democracia es uno, defenderla, y dos, tratar de avanzar hacia un proceso de reencuentro de todos los peruanos que es el objetivo del gobierno.

‘CAMARADA CUSI’

La ‘camarada Cusi’ acaba de ser detenida en Ayacucho, ¿de qué se le acusa? ¿No cree que esto va a exacerbar los ánimos de la población?

No, ella ha sido objeto de un seguimiento. Vía una investigación amplia a cargo de la Fiscalía especializada en estos delitos y ¿de qué se le acusa? Yo me remito a las imágenes de la televisión. Los peruanos, por primera vez, hemos visto nuevamente con preocupación cómo una señora que fue condenada por terrorismo tiene nuevamente el mismo lenguaje terrorista que causó tantas muertes y tantas víctimas. El gobierno de la presidenta Boluarte no va a permitir que el terrorismo se vuelva a instalar en el país.

¿Por qué esta gente tan violenta intenta tomar aeropuertos?, ¿qué busca?

Es una estrategia militarista que intenta cortar el abastecimiento a las poblaciones y que a través de esta vía pretende generar el caos. En todas estas manifestaciones: en Ayacucho, en Andahuaylas, ahora en Puno, hemos visto un hecho que es concreto y se lo hemos explicado a la Comisión Interamericana, que los agredidos han sido los policías, no ha sido que los policías han reprimido una protesta pacífica, no. Siempre las lamentables y muy sentidas muertes se han dado en un contexto en que estas personas han tratado de tomar los aeropuertos. Entonces ese es un hecho inaceptable...

Rocío Leandro Melgar alias ‘camarada Cusi’. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)

ATAQUES

Es evidente que la mayoría de la población rechaza estos ataques vandálicos contra la propiedad pública y privada. ¿Cuál sería su mensaje al país?

Yo le pediría al país que esté tranquilo, que esta es una ola y, créanme, lo digo con convicción porque hemos estudiado este proceso, que va a pasar. Luego ya se tendrán que establecer las responsabilidades de ley porque la justicia tiene que actuar y pronto para encontrar a los verdaderos responsables de las muertes de nuestros compatriotas y de los destrozos que han generado estas pérdidas.

¿Cuánto ha perdido el Perú por estos hechos vandálicos?

El Perú ha perdido miles de millones de soles. Los peruanos no han podido salir a las calles, vender, comprar. Las personas no han podido desplazarse. En un momento llegamos a casi 200 carreteras tomadas, eso es inaceptable para un Estado de Derecho.

LOS TUITS DE CASTILLO

Usted también culpó a Castillo de azuzar la violencia, ¿qué evidencias tiene de eso?

Ahí están los tuits del señor Castillo, están las manifestaciones que daba la gran convocatoria que felizmente se pudo frustrar en Lima, entonces me remito a lo que el señor ha despachado desde Barbadillo, es decir, una serie de instrucciones a sus seguidores.

Existe un sector de la población, sobre todo rural y del sur del país, que tiene legítimos reclamos. ¿Por qué no se busca dialogar con ellos?

Se han instalado plataformas de diálogo. Es muy difícil dialogar en un ambiente de tensión, de alta violencia, pero hay mecanismos. Tenemos a los especialistas, ya están desplazados en todo el país.

Otra de las cosas que enerva, según Hancco, a los aimaras y quechuas es que los califiquen de terroristas. ¿Qué les diría?

No, acá no se utiliza el ‘terruqueo’, o sea, yo lo que he dicho es que existe un pequeño grupo organizado y violento de personas, azuzadores profesionales que quieren tomar el poder y clausurar la democracia en el país conduciéndonos hacia un abismo institucional. Entonces ese grupo es perfectamente diferenciado…

¿Cuántos son?

Yo creo que no son más de dos mil personas en el país, que están interesados en este proceso que tenemos, pero no es toda la población, de ninguna manera.

El Perú necesita paz, desarrollo y trabajo, ¿cuál es la estrategia para calmar la crisis social?

Yo creo que hay dos frentes ahí. Uno, establecer el diálogo, y dos, no gobernar en piloto automático como lo dijo la presidenta Boluarte.

¿Usted se siente responsable de las muertes?

Yo me siento responsable de haber salvado la vida de 33 millones de peruanos.

EL ASESINATO DEL POLICÍA

El asesinato del policía José Luis Soncco en Juliaca demuestra un salvajismo brutal, ¿cómo calificaría esa acción?

Me duele, me duele esa acción porque cuando se produjo fui el primero en enterarme por un informe directo a la Policía de Puno y es por eso que pronuncié aquellas sentidas palabras en el Congreso durante mi presentación: ‘Honor y gloria a la Policía’, ‘honor y gloria a nuestras fuerzas del orden’.

El periodista Fernando del Rincón calificó de terrorismo doméstico lo que pasa en el país, ¿coincide?

Yo creo que lo que existe es una violencia exacerbada, que es una resaca del golpe de Estado del señor Castillo y que, lo repito, quiere tomar el poder a través de métodos violentos.

¿Está buscando a la Iglesia Católica para mediar en los conflictos?

Sí, he tenido varias reuniones, algunas de ellas reservadas, otras no, con líderes de las iglesias y particularmente en Puno y en Cusco nos están ayudando mucho.

¿Se ha pensado adelantar las elecciones para este año?

No, el adelanto de elecciones está en cancha del Congreso y más bien aprovecho para invocar al Congreso a que tenga sentido de la urgencia y ratifique de una vez por todas la primera votación de adelanto de elecciones.

Gracias, primer ministro Alberto Otárola…

¡Qué viva el Perú! y ¡qué viva la democracia!

