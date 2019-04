Pastor Alberto Santana fue acusado de vender títulos académicos falsos a sus ex trabajadores

Una nueva denuncia contra el pastor Alberto Santana se dio a conocer: ahora ex trabajadores acusaron que el dueño de la iglesia El Aposento Alto emitía grados académicos falsos.

En un reportaje de Panorama, ex trabajadores de la iglesia de Alberto Santana, además de denunciar al pastor por no darle beneficios de trabajo, indicaron que también vendía títulos universitarios falsos, los cuales no estaba registrados en la Sunedu.



"Nos decía: 'Tú te mereces el grado de Doctor, tú de Licenciatura'... Cuando fuimos a la Sunedu nos dijeron que ese título no tenía ningún tipo de validez", comentó el ex pastor Amed Valentín Susaníba.



Asimismo, ex empleados del pastor Alberto Santana mencionaron que pagaron al menos 1,700 dólares por esas titulaciones falsas.



Cada grado tenía un costo: grado de bachiller, 6 mil soles; maestría 8,500 soles y el grado de doctorado por 9,500 soles.



La periodista del dominical preguntó a los ex fieles de Alberto Santana por qué nunca se enteraron que los documentos eran falsos: estaban en inglés, idioma que no dominan.



Pese a que los ex empleados reclamaron al pastor Alberto Santana, este dijo que los grados académicos eran verdaderos y que pertenecían a un lugar de Miami llamado Universidad de Leyes Divinas: El Ejército del Dios Viviente.



Según uno de los ex trabajadores que acusa al pastor Alberto Santana, cuando llegaron los títulos universitarios fueron a registrarlo a la Sunedu, sin embargo, no estaban registrados por la Sunedu.



Cuando se consultó a Cohelet Santana, hijo de Alberto Santana, se defendió, mencionando que el centro de estudios no era una universidad, por lo que no podían ser registrado en la Sunedu.