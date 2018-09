Alberto Santana: Acusan al pastor de encubrir a líder religioso juvenil que violó a  niña de 13 años

Siguen las denuncias en contra el pastor Alberto Santana, exlíder de la secta evangélica El Apostento Alto. Y es que después de que se le acusara tanto a él como a su hijo por incitar a la violencia contra la mujer por sus extrañas interpretaciones de la Biblia, esta vez una nueva denuncia sobre encubrimientos de abusos sexuales de menores llega para generar más indignación.



Según consignó el programa Beto a Saber, a inicios de enero de este año una menor de 16 años rompió su silencio y reveló un macabro secreto que había estado escondiendo por cuatro años: había sido violada por un religioso de la polémica iglesia El Aposento Alto, donde Alberto Santanafue líder durante muchos años.

En su testimonio, la adolescente contó que el 11 de diciembre del 2014 acudió a la iglesia El Apostento Alto de Independencia para asistir a un culto juvenil, presidido por el líder religioso Diego Rubén Berna Casanova.

Acusan a pastor Alberto Santana de encubrir a líder religioso que abusó de menor de 13 años. Diego Rubén Berna Casanova, presunto violador de menor.

Tras el sermón, Berna Casanova convenció con engaños a la menor para subirla a un taxi e ir a su departamento. Una vez allí, la violó. En ese entonces la adolescente tenía tan solo 13 años y el religioso 25.

Según consignó el reportaje de Beto a Saber, la niña no denunció a su agresor ya que este la amenazó con hacerle daño a su familia si hablaba del abuso. Es así que guardó silencio hasta el pasado enero, cuando indignada por la presencia de su violador en El Aposento Alto, decidió acusarlo.

Tras escuchar a su hija, la madre fue a buscar al pastor Alberto Santana para pedirle ayuda. Sin embargo, la mujer quedó totalmente indignada luego de que el religioso se negara a escucharla y la mandara con otro de los líderes de Aposento Alto. "Yo no hago justicia, habla con Jorge Guitierrez", le indicó.

Acusan a pastor Alberto Santana de encubrir a líder religioso que abusó de menor de 13 años. Acusan a pastor Alberto Santana de encubrir a líder religioso que abusó de menor de 13 años.

Jorge Gutierrez es uno de los cuatro presbíteros del Aposento Alto. Su cargo en la iglesia está solo por debajo de Alberto Santana y su polémico hijo, Cohelet Santana. Cuando la madre de la víctima se entrevistó con él, este le ofreció una compensación económica.



"A mí lo único que me dijo Jorge Gutiérrez es que si han abusado de tu hija ahora en la Biblia dice que hay que pagar a las vírgenes que han sido abusadas 50 monedas de plata, que vienen a ser como 5 mil soles. Pero no recibí el dinero porque plata no quiero, yo quiero justicia" , dijo la mujer al programa de Beto Ortiz.

Aunque ninguno de los líderes religiosos del Aposento Alto quiso ayudar a la mujer, una predicadora de la misma iglesia, identificada como Jackie Quiroz, escuchó a la madre de la niña y la llevó a la comisaría para que haga la denuncia correspondiente.

Sin embargo, una vez que la predicadora se enteró que el pastor Alberto Santana y su mano derecha Jorge Gutiérrez se hicieron de los oídos sordos, decidió renunciar al Aposento Alto junto con toda su familia.

(Video: Minuto 12:37)

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.