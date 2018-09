Alberto Santana fue destituido hace algunos días como pastor de la iglesia cristiana El Aposento Alto. El hombre fue acusado de coaccionar a una joven para que mantenga una relación extramatrimonial con él, llamándola 'concubina'.

Alberto Santana lleva 30 años casado con Sonia Carbajal. Juntos tenían a su cargo el manejo de la iglesia cristiana El Aposento Alto. Sin embargo, tras las fuertes acusaciones en su contra, el pastor decidió dejar a su hijo Cohelet liderando a sus fieles.

Esta jugada tampoco fue la más acertada. Cohelet Santana también fue acusado de incentivar la violencia contra la mujer, luego que se revelaran algunos videos donde decía que "la correa siempre hará que la joven sea sumisa, sea humilde"

Estas declaraciones pusieron en la mira tanto al pastor Alberto Santana como a su hijo Cohelet Santana. La Comisión de la Mujer y Familia 2018 del Congreso de la República anunció que ambos podrían ser denunciados por apología al delito.

Quien también fue voceada como persona idónea para tomar el cargo de pastora del Aposento Alto era Katrhym Santana. Sin embargo, un informe de 90 Central mostró la vida de lujos de la hija menor del pastor Alberto Santana.

La vida de lujos de la hija menor de Alberto Santana, pastora, tesorera y posible heredera del imperio del Aposento Alto.

Por todo esto, quien tomó el puesto del pastor fue la esposa de Alberto Santana. En un video difundido por Panamericana Televisión, Sonia Carbajal dio un largo discurso frente a sus fieles, quien indicó que, después de recibir el apoyo de los presbíteros, ella levantará la cabeza por El Aposento Alto.

"Agradezco a Dios por ese momento. No me es difícil seguir al frente porque siempre he trabajado al lado del apóstol. Siempre he estado al lado de él. Si nunca he estado al frente predicando, era porque él lo hacía. Llegó el tiempo de dios para poder afrontar este gran desafío y poder salir adelante" , declaró Sonia Carbajal, esposa de Alberto Santana.

Pero eso no es todo. Para la pareja del polémico pastor, los fieles de su iglesia debían darle la fuerza para vencer todas las adversidades que se venían en su camino. La esposa de Alberto Santana aseguró en el video de Panamericana Televisión que saldrían todos adelante.

"Sabemos que si somos fieles, dios será fiel con cada uno de nosotros. Les pido a cada uno de ustedes sus oraciones, para poder vencer toda adversidad que se venga. Sabemos que todos juntos con un solo pensamiento y corazón vamos a salir adelante", finalizó la esposa de Alberto Santana.