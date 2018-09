Continúan saliendo los testimonios de exfieles de la iglesia El Aposento Alto. Esta vez, un cevichero ambulante denunció que el pastor Alberto Santana le pidió que condone una deuda de 30 mil soles en beneficio de un predicador.



Walter Malaver estuvo durante varios años como miembro activo del Aposento Alto de Alberto Santana. Según contó ante las cámaras de Beto a Saber, participó en dos oportunidades de la polémica actividad llamada 'matar al gigante' que consistía en donar 1000 dólares (precio del metro cuadrado) para comprar el estadio de Matute.

En total, Walter Malaver donó 2000 dólares para la causa de Alberto Santana, sin contar los 50 soles semanales que daba como 'ofrenda'. Finalmente, el cevichero ambulante renunció al culto porque le cobraban 150 soles para casarse, a pesar de que era una especie de suscriptor premium del Aposento Alto.

Pero eso no es lo que más le defraudó del Aposento Alto. Y es que según denunció, el hijo de Alberto Santana, Cohelet Santana, se ofreció como garante para que realice un préstamo de nada menos que 30 mil soles.

Jesús Gadiel Mancilla fue pastor de Walter Malaver por seis años. El predicador le pidió hasta en cuatro oportunidades que le preste 30 mil soles para realizar con concierto y traer desde Colombia al cantante Alex Campos.

Malaver se negó hasta que el mismo Cohelet Santana se le acercó e intercedió por Mancilla para que le preste el dinero asegurándole que le pagarían en dos meses. Sin embargo, una vez que se realizó el concierto le dijeron que fue un fracaso y que no podrían devolverle la plata.

Cohelet Santana y Mancilla le prometieron a Malaver que irían pagándole el préstamo en cuotas de 1000 soles mensuales, dinero que sacarían del fondo de las ofrendas del Aposento Alto. Sin embargo, hasta el momento solo le han reintegrado la mitad.

Según contó Malaver, al ver que no le pagarían la deuda completa acudió a Alberto Santana, quien no hizo nada por aclarar el asunto a pesar de que su hijo fungió de garante. "Otra vez fui a buscarlo y me dijo 'ahí que quede'", contó el cevichero ambulante.

