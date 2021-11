El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, evitó dar comentarios respecto a que el ministro de Transportes, Juan Silva, insiste en la salida de la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao del cargo. Sin embargo, señaló que la gestión de María Jara “no ha sido ágil”.

“Con relación a los temas de la ATU yo quisiera eximirme a hacer alguna calificación, pero lo que puedo decir es que la ATU no ha dado talla, no ha sido ágil”, señaló en declaraciones a la prensa durante la entrega de la renovada Av. Defensores del Morro, en el distrito de Chorrillos.

“Por ejemplo, nosotros tenemos unos proyectos de teleféricos que los tienen absolutamente empantanados, encajonados, y que no caminan. Lo que nosotros necesitamos es que nos sigan dando las autorizaciones del caso para hacer las obras”, señaló.

Alcalde Jorge Muñoz: “Lo que puedo decir es que la ATU no ha dado la talla”

El burgomaestre aseguró que el trabajo realizado en la Av. Defensores del Morro es una muestra de lo que pueden hacer cuando se les da las facilidades del caso. “Nosotros no hablamos de promesas, hablamos de realidades, de chamba, de trabajo”, aseveró.

Por ello, instó a las instituciones a que sean más rápidas. “Lo que yo pido, más allá de las personas, le pido a las instituciones que sean céleres, que no empantanen, no encajonen, no guarden los proyectos”.

VIDEO RECOMENDADO

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó el inicio de la aplicación de la tercera dosis contra la COVID-19 a los adultos mayores de 65 años a más. Sin embargo, no todos pueden acercarse porque primero deben cumplir una serie de requisitos antes de ir para ser inmunizado.