Alcalde de Houston visitó Lima para explorar nuevas posibilidades de negocios con Perú

El alcalde de Houston, Sylvester Turner , y el Greater Houston Partnership dirigirán una misión de comercio e inversión en Perú , Chile y Argentina desde el 14 al 20 de julio de este año. La delegación se enfocará en promover las ventajas de Houston en materia de inversión y en el fortalecimiento de las relaciones comerciales y gubernamental entre la ciudad estadounidense y los tres países visitados.



Los sectores de negocios en los que se hará énfasis en la misión incluyen energía, comercio y logística, así como también turismo. La delegación también se reunirá con funcionarios y representantes gubernamentales de alto nivel, así como intercambiará las mejores prácticas sobre resiliencia.

"Este viaje invaluable cultivará aún más las relaciones entre Houston y Sudamérica el cual explorará nuevas oportunidades comerciales que pueden mejorar la economía local, creando empleos e inversiones en toda la ciudad", señaló el alcalde Turner . " Houston es el hogar de 16.600 personas de ascendencia peruana, chilena y argentina, y las relaciones comerciales entre Houston y los tres países están avaluadas en un promedio de $ 9 mil millones anuales. Esta misión comercial nos permitirá buscar oportunidades para desarrollar aún más nuestros sectores innovadores y nuestra diversidad cultural. En colaboración con el Greater Houston Partnership , damos la bienvenida a estas entidades internacionales para explorar nuestras operaciones comerciales ", añadió.



Houston es un lugar muy solicitado por empresas globales que buscan una ubicación para establecer su sede en América. Solo en 2017, 41 empresas de propiedad extranjera abrieron o expandieron sus operaciones en Houston , en comparación con las 25 del año anterior. Además, más de 5,000 empresas con sede en Houston están haciendo negocios en el extranjero, incluyendo en los 3 países visitados. Para capitalizar estas relaciones clave, la delegación organizará una serie de foros para intercambiar mejores prácticas y capital intelectual en los sectores comerciales objetivo.

"La ubicación central de Houston y su proximidad a América del Norte y del Sur la convierte en un mercado ideal para mover bienes y productos básicos. De hecho, el 17% de la economía de Houston está ligada a las exportaciones, y el 43% de esa actividad corresponde a la región de América", dijo Horacio Licon , vicepresidente de Inversión y Comercio Internacional del Greater Houston Partnership . " Houston está posicionada de manera única creando un epicentro para las Américas, no solo como un lugar para fabricar y exportar, sino también como un socio estratégico en el intercambio de tecnología, experiencia y mejores prácticas con nuestros homólogos del sur".



Sudamérica es el socio comercial número uno de Houston , representando el 52% de todas las importaciones a Houston y el 49% de todas las exportaciones en general.



* Perú es el socio comercial más grande de Houston y su quinto mayor socio comercial de América del Sur. Entre el 2007 y 2017, el comercio entre Houston y Perú promedió $ 2.6 mil millones anuales, y fue valorado en $ 3.0 mil millones en el 2017.

* Houston es la segunda puerta de entrada más transitada para el comercio entre los Estados Unidos y Chile (por valor) y Chile es el decimoctavo socio comercial internacional de Houston . Desde el 2008 al 2017, el comercio entre Houston y Chile promedió $ 3.9 mil millones anuales y fue valorado en $ 3.2 mil millones en el 2017.

* Houston es la segunda entrada más transitada para el comercio entre los Estados Unidos y la Argentina (por valor) y Argentina es el sexto mayor socio comercial sudamericano de Houston . Desde el 2007 al 2017, el comercio entre Houston y Argentina promedió $ 2.7 mil millones anuales, y fue valorado en $ 2.4 mil millones en el 2017.

Además de fuertes lazos comerciales y culturales, Houston está bien conectada con Sudamérica a través del servicio aéreo directo a la región, incluyendo Lima, Perú ; Santiago, Chile ; y Buenos Aires, Argentina . La puerta de entrada de United Airlines a América Latina es el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston , donde United Airlines opera sin escalas a más de 50 destinos en México, América Central, América del Sur y el Caribe.



Con más de 145 idiomas hablado, Houston es el polo más racial y étnicamente diverso de los Estados Unidos . Además de las oportunidades empresariales y comerciales, la delegación también destacará la calidad de vida y los servicios culturales de clase mundial de Houston .

“ Houston es un destino de clase mundial que alberga el Centro Espacial Houston de la NASA, un Distrito de Museos con 19 instituciones, grupos de artes escénicas premiadas internacionalmente, equipos deportivos profesionales, compras libres de impuestos y el Houston Livestock Show and Rodeo. Perú , Chile y Argentina son mercados emergentes para Houston con un servicio aéreo sin escalas de United Airlines y estamos entusiasmados de explorar oportunidades para atraer nuevos visitantes a Houston desde cada uno de estos mercados ", sostuvo Jorge Franz , Vicepresidente de Turismo de Visit Houston , el cual ejecuta la campaña "Hola Houston" en los mercados de habla hispana.



Liderada por la ciudad de Houston y Greater Houston Partnership , la delegación también incluirá representantes de United Airlines, VisitHouston, Houston Airport System, Houston Hispanic Chamber of Commerce, Port Houston, The Woodlands Area Economic Development Partnership, entre otros.