Alcalde de Lima sobre Jockey Club: No se ha vulnerado la propiedad privada

El proyecto vial El Derby es necesario para los ciudadanos de Lima y los procedimientos realizados hasta el momento, incluidas las expropiaciones de predios, cumplen lo establecido en las normas vigentes, así lo afirmó el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.



Desde la Municipalidad de Lima, el burgomaestre sostuvo que la comuna busca cautelar el derecho de todos los vecinos a contar con nuevas vías que permitan mejorar la transitabilidad distrital, ampliando la avenida El Derby y construyendo los viaductos para mejorar los cruces hacia la carretera Panamericana Sur y el distrito de San Borja.



Así quedaría la obra. Así quedaría la obra. Así quedaría la obra.

"El Jockey Club pretende exonerarse de sus obligaciones, no quiere que se amplíe la avenida El Derby, que sabemos es estrecha y no da lugar a que pasen más vehículos. Lo que estamos haciendo es reclamar el derecho que se ha cobrado a todos los predios urbanos, no hay nada ilegal, estamos ajustados a lo que dice la ley", dijo.



En cuanto al tema de las expropiaciones, Castañeda Lossio, manifestó que se han realizado sobre predios rústicos que están comprendidos dentro del 'derecho de vía' que tiene la ciudad y que venían siendo utilizados comercialmente por el Jockey Club del Perú, pese a que esa entidad no ha realizado la habilitación urbana correspondiente, incumpliendo así la ley.