El alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, el alcalde de San Luis, Zee Carlos Corrales, y el de Ate, Edde Cuellar, se mostraron en contra de la propuesta planteada por el burgomaestre de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, que busca que los ciudadanos extranjeros no puedan brindar el servicio de mototaxi, taxi ni delivery.

“No debemos exacerbar más los ánimos. No debemos pelearnos entre peruanos y los hermanos latinoamericanos. No podemos hacer medidas que sean xenofóbicas y que no permitan el trabajo de manera adecuada a muchos extranjeros que hoy están formalmente y que día a día se sacan el lancho”, aseveró el burgomaestre de Ate en diálogo con Canal N.

Por el contrario, Cuellar agregó que se deben tomar otras medidas. “Si bien es cierto ha habido un incremento de la delincuencia, especialmente en el rubro de extranjeros, lo que tenemos que hacer es intensificar los operativos para no permitir que estos mototaxistas, que trabajan en motos lineales conduzcan sin licencia de conducir”, planteó.

En la misma línea, el alcalde de Santa Anita indicó que se deben presentar “propuestas un poco más claras”.

“Hay competencias acá que tiene que hacer el Gobierno. Exigimos una integración donde debería entrar Extranjería con mucha más fuerza. Deberíamos ver los muchos extranjeros que trabajan indocumentados acá. Hay un malestar muy fuerte de la población. Creo que nosotros los peruanos les hemos abierto y les seguimos abriendo las puertas, pero hay temas que ellos no cumplen con las leyes, las ordenanzas”.

En tanto, el burgomaestre de San Luis consideró que la propuesta de Paz de la Barra es “populista” e incluso “xenofóbica en algún extremo”.

“Creo que la Policía Nacional es la que debe encargarse de velar por la seguridad ciudadana. Acá lo que se está tratando es de llevar las funciones de la PNP a los municipios y eso la verdad que no es coherente con las normas, con las leyes. Se tiene que reforzar la capacidad operativa de la Policía a través de la cooperación con municipalidades”, afirmó.

Más temprano, el alcalde de La Molina anunció que propondrá a las bancadas del Congreso de la República que temporalmente se restrinja a los extranjeros la posibilidad de brindar el servicio de mototaxi, taxi y delivery.

Señaló que su propuesta “no es xenofobia” y que a la par de esta se deberá trabajar un paquete de políticas de inserción laboral. “Tenemos el ministerio de Trabajo, a todos los municipios, aquellas personas que justamente por esta medida -que pueda dar luz o no- es también generar políticas de inserción laboral aquellos extranjeros idóneos para los puestos a chambear”, sostuvo.

