¿Alcaldes y gobernadores regionales pueden ir a la relección? Úrsula Letona asegura que no pero...

CON PALO

Juan Sheput le dio con palo a Kenji Fujimori. Dizque el chinito está confundido y que con sus ‘payasadas’ hace mucho daño a la política. Guarda que la tía Susana te pone ‘tu estate quieto’...



‘MONSTRUO’

La gente del colectivo ‘No a Keiko’ se mandó con todo afirmando que ven a los hermanos Fujimori ‘como un monstruo de dos cabezas’ y que solo buscan la libertad de su padre. Toma mientras...



VICEMINISTRO

Nos llaman desde el Ministerio de Justicia para informarnos que se nombró a Juan Falconí Gálvez como nuevo viceministro en reemplazo de Edgar Enrique Carpio, quien renunció. Nooo...



‘VITOCHO’

Para ‘Vitocho’ García Belaunde ‘no sería imposible’ que Fuerza Popular termine apoyando el proyecto para volver a la bicameralidad. ¿En verdad, el fujimorismo habrá cambiado? Muchos lo dudan...



REELECCIÓN I

Así que la presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, indicó que, tal y como se encuentra la norma, los alcaldes y gobernadores regionales no podrán ser reelegidos. Ayayay...



REELECCIÓN II

Pero hace poco, el representante de los alcaldes, Óscar Benavides, y de los gobernadores regionales, Luis Valdez, afirmaron que sí podrán ser reelectos, ya que consideraron que la ley aprobada en el año 2015 no es retroactiva. Uyuyuy...



EN REDES

Parece que el ‘Cholo’ Toledo está moviendo sus fichas a través de las redes. En Twitter y Facebook hay páginas donde afirman que ‘quieren meterlo preso por tumbar la dictadura’. Un buen acto no te da derecho a meter uña...

