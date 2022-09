Nunca hay término medio con Aldo Mariátegui. Lo amas o lo odias. Filudo periodista de opinión, celebrado por muchos y criticado por otros. Pero en este país acostumbrado a la voz bajita, sale a decir su verdad. Fue uno de los que advirtió con todas sus letras del peligro que significaba que Pedro Castillo llegue al poder. Hoy entrevistamos al irreverente columnista de Perú 21 y conductor del programa ‘Yo caviar’.

Aldo, tú ponías una calavera en tu programa antes de la segunda vuelta para alertar del peligro de que Pedro Castillo llegue al poder. ¿Estamos peor de lo que pensabas?

Yo era muy poco optimista. Sí, tal vez un poco peor de lo que pensaba, pero tampoco me ha sorprendido lo que hemos visto. Lo traté de advertir con la calavera.

¿Qué es lo peor que has visto en todos estos meses?

No hay casi nada bueno. Me preocupa mucho la destrucción de la poca institucionalidad que había en el Perú, de cómo se desaprovechó una oportunidad tremenda para recuperarnos, o sea, con el cobre a 4 dólares debimos haber crecido a 6%, hemos podido salir de este bache en un tiempo mucho más rápido. La tasa de desempleo es muy alta, está frenando la economía. Es una mixtura entre lo mal que se ha manejado económicamente el Perú y lo mal que se ha manejado institucionalmente, o sea, esa cantidad de ministros que hemos tenido rotando, este presidente… Es terrible, no encuentro uno peor. Todo está muy mal. Todo es para llorar.

También dijiste que solo querías que no llegue un ‘burro’ ni un ‘rojo’ a Palacio, ¿qué pasó?

Llegó el ‘burro rojo’. Llegó la combinación, era ‘burro’ y era ‘rojo’.

Ya ha pasado más de un año y, al parecer, el presidente ha encontrado un equilibrio que lo sostiene en el poder. ¿A qué crees que se deba?

Yo creo que es un 20%, no llega a 25% de apoyo duro en el sur, sobre todo la torpeza misma del Congreso y se debe básicamente a la corrupción. Tiene comprados a una serie de congresistas, entonces mientras esos congresistas que son los ‘Niños’ y varios más que están sumergidos, tengo sospechas de varios, sigan en el bolsillo de Castillo, no va a salir. No se llega a los 87 votos, ese es el empate. Esa es su mayor virtud.

‘LA GENTE ESTÁ EN PILOTO AUTOMÁTICO’

Las denuncias de corrupción del profesor y su entorno familiar son muy graves, la cuñada está presa, los sobrinos fugados y no se ve una reacción de la población. ¿Por qué?

La primera dama ya debería estar presa hace rato si está la cuñada, y la primera dama está hasta las narices, pero, bueno, no la han querido tocar a ella. ¿Por qué no hay reacción de la población? Por cansancio, por ‘piloto automático’ en que está la mayor parte de la gente, porque ya se acostumbraron a los escándalos y porque estos escándalos vienen desde la izquierda. El gobierno es de izquierda, entonces cuando la izquierda hace estas cosas no es tan malo pues, eso también ayuda...

¿Entonces?

Si fuera un gobierno de derecha, de otro color político, habría mucha más bulla, estarían los ‘cojudignos’ en la calle, los ‘caviares’, los más activistas que llamaron huachafamente la ‘generación del bicentenario’. ¿Dónde está Verónika Mendoza?, los gritos, pero como este gobierno es parido por ellos están todos calladitos.

Hay teorías que dicen que la gente está harta de la política y todos los presidentes robaron, por eso ven más de lo mismo en Castillo. ¿Qué opinas?

Hay algo de eso, pero si fuera un gobierno de otro color político, la izquierda, los caviares, todos estarían haciendo grandes escándalos. No lo hacen porque es del color de ellos… La posición de Castillo también es toda esta red de radios que están comprando con la publicidad estatal. Tú vas a provincias y hay una cantidad de gente con la camiseta de Castillo en los medios de comunicación local. Eso es por el cambio que ha habido, que ahora la publicidad estatal la está mandando a provincias, se ha sacado varios ejemplos de eso. Le mienten a la gente, la prensa alternativa, todas esas cosas.

200 AÑOS

Los defensores del gobierno dicen que la derecha no hizo nada por el Perú en 200 años y ellos representan al pueblo. ¿Es verdad?

Eso de los 200 años es uno de los mitos más estúpidos que hay, que son recurrentes en el Perú… A ver, en 200 años ha habido de todo, buenos y malos momentos. Por ejemplo, la educación y la salud pública fueron muy buenas en Perú… Desde mediados de los cuarenta hasta principios de los años setenta, anda a ver nomás el Rebagliatti, habla con Hugo Neira para que veas lo que era un colegio fiscal, entonces no todo ha sido malo, desastroso, pero eso se vende muy bien. La demagogia prende, pero no es así, es desconocimiento de la historia del Perú y ‘mala leche’.

El mismo Castillo dice que no le perdonan que un ‘campesino’ y ‘chacrero’ haya llegado a Palacio…

Es demagogia barata, pues. Tiene que decir una estupidez de esas para justificar sus carencias intelectuales, su poca aptitud para la gestión, su corrupción, entonces se hace la víctima. Eso lamentablemente es una costumbre muy peruana, parecen esos jugadores argentinos que se tiran al suelo y se revuelcan dos, tres horas, igual la víctima en el Perú es una figura que se utiliza mucho. ‘Pobrecito, es campesino’, los malos están contra él. Estupideces.

A propósito, ¿cómo lo definirías políticamente?

Un oportunista, un arribista político, un hombre aventurero, temerario, que sabiendo de sus limitaciones se lanzó a la presidencia de la República. Y es un hombre de izquierda, pero no es uno de izquierda orgánico. Ha estado en el Sutep, en el Fenate, es eso. Es una mezcla de oportunismo con izquierdismo, arribismo y tuvo la suerte y la temeridad, porque sabiendo sus propias limitaciones presentarse de presidente del Perú es increíble, es muy osado, muy conchudo.

ANÍBAL TORRES Y SU HERMANITO

¿Por qué Aníbal Torres sigue siendo premier mientras su hermano hace contratos con el Estado, lo cual es ilícito?

Porque estamos en una etapa de degradamiento total. Pasa de todo, parecen los últimos días de Roma. Pasa de todo y nadie dice nada, y Torres es un ser que está orate, yo le mandaría una revisión psiquiátrica, por los disparates que dice, pero me imagino que nadie querrá ser primer ministro…

¿Quiénes son los culpables de que el Perú esté sumido en esta crisis?

Los 8 millones de tontos que votaron por Castillo, luego hay una serie de causas detrás, toda esta degradación de la política, la bronca que hubo en la época de Kuczynski, toda esta guerra de los partidos políticos, la corrupción de Odebretch es un menjunje… pero, finalmente es el ‘electarado’ que votó por él. No hay que evadir responsabilidades.

‘MAFIA FUJIMORISTA’

A propósito, antes de la segunda vuelta muchos decían que preferían votar por Castillo antes que por el retorno de la ‘mafia fujimorista’. ¿Qué reflexión te merece?

Eso es producto del odio y de poca inteligencia. A ver, los fujimoristas son un desastre, tienen mil cosas para criticarles, lo de Keiko era terrible, o sea, grabar a tu hermano para que tu padre no salga libre tienes que ser terrible, pero frente a la disyuntiva estaba clarísimo entre un gobierno que se podía y se iba a controlar mucho desde la prensa, iba a tener un manejo económico mucho mejor, etc. Frente a esto, es que no era tan difícil. Era evidente.

Acaba de llegar José Williams a la presidencia del Congreso. ¿Te parece una buena elección?

Sí, me parece un hombre razonable, cuerdo, vamos a verlo en la cancha, no lo conozco mucho. A mí me parece que fue un exceso la salida de Lady Camones, ella no tenía nada que ver en el tema y la sacaron, pero gracias a Dios ganó Williams, si hubiera ganado uno de estos sería terrible.

La semana pasada Edward Málaga dijo que ya tiene preparada una tercera moción de vacancia con alrededor de 80 votos. ¿Crees que se llegará a los 87 o hay muchos ‘Niños’?

Mira, eso está podrido, hay muchos ‘Niños’, muchos que son subterráneos, que son topos y no sabemos quiénes son. Yo desde que empezó esto dije ‘miren, lo más sencillo es que bajen el número de votos para la vacancia’, porque eso está en el Reglamento del Congreso, no está en la Constitución, ni siquiera el Tribunal Constitucional lo estableció, eso fue una exhortación del TC…

El gobierno afirma que los vacadores y golpistas generan la inestabilidad política y económica en el Perú. ¿Es cierto?

¿Quién es golpista? ¿Acaso alguien ha sacado un tanque a la calle? Eso es un mito. La inestabilidad la generan ellos con su ineficacia, su demagogia, su ineptitud, su corrupción, sus limitaciones, pero ¿qué golpista hay? ¿Quién está con el tanque en la puerta de Palacio? Nadie. Se están utilizando métodos legales, la vacancia.

‘ESTÁ MATANDO LA ECONOMÍA’

Tú conoces mucho de economía, ¿de qué manera este gobierno está afectando la inversión privada en el Perú?

La ha matado. Hemos crecido 1.4% en julio. Hay una desaceleración tremenda de la economía. La economía ha funcionado estos meses porque, bueno, gracias a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, gracias al orden que se estableció antes, gracias al precio del cobre que estuvo muy alto, gracias a que se soltó mucho dinero de las AFP, las CTS, pero llega un momento en que esa ‘gasolina’ se está acabando, ya se siente. Y la mala noticia es que no se va a hacer la segunda parte de Yanacocha, que es una gran inversión. Entonces si no tienes inversión privada por el miedo que da este gobierno, la inversión pública es muy lenta, se gasta mal, no se ejecutan los presupuestos. Todo lo que ha vendido Burneo (ministro de Economía) es humo. Burneo sabe que si no hay inversión privada esto no camina…

‘NO TENGO TWITTER’

Tú no tienes redes sociales, pero te atacan mucho en Twitter. ¿Quiénes son tus enemigos?

Los de siempre. Me imagino gente de izquierda, ‘caviares’, social confusos, resentidos a los que les caigo mal. No estoy en Twitter. Tengo varios impostores, por si acaso. Yo no soy ninguno de los que aparece. No me interesa estar en redes sociales.

¿Por qué tenemos tan malos presidentes en el Perú?

Porque votamos muy mal. Hace tiempo que siempre se escoge al más malo o al menos malo, pero esto de Castillo ya es… Hasta el gobierno de Kuczynski fue una cosa mediocre, pero bueno, para el promedio latinoamericano tampoco eran tan malos. Lo que ha venido después, un tipo como Vizcarra, que es lo más ruin que existe en la tierra y que mucha gente quiere. Tiene posibilidades Vizcarra y después ha venido este señor (Castillo), esto sí ha sido ya el colmo, pero antes tú no puedes decir que Toledo, Humala, Alan García a nivel latinoamericano fueron malísimos, ¡no!

Con todas las acusaciones fiscales, ¿crees que el presidente Castillo terminará preso?

Sí, yo que él ya me habría asilado hace rato. Si hablamos en términos cínicos, si yo fuera Castillo, hace rato hubiera puesto pies en polvorosa. En el momento que baje al llano no tiene ningún apoyo. Se va de frente a la cárcel. No se da cuenta, ya tiene a la hermana de la esposa en la cárcel, su esposa no está presa porque han sido muy benevolentes con ella. Esto es tremendo.

Muchas gracias Aldo...

Gracias a ti.

