Aldo Mariátegui: Latina lo demandó por 5 millones de soles, ¿por qué?

El periodista Aldo Mariátegui usó su columna de Perú21 para contar una "amena" historia personal, que tiene como otro protagonista al canal de televisión Latina. Así como lo lees.



Y es que Mariátegui contó que Latina lo ha demandado nada menos que por 5 millones de soles. ¿Pero por qué? El periodista comienza su historia así:



"Me ofrecen un sitio en el espacio más espectacular de un medio, donde ya estaba en una de sus emisoras. Como aún existía 'Sin Medias Tintas', consulto a Jesús “Suzo” Zamora León, dueño de Latina (fondo Enfoca SAFI). Este autoriza. Comienzo. Todo O.K. varios días".



Mariátegui cuenta que todo estaba bien, hasta que de pronto Zamora le dice que no le gusta la idea, y que hable con el gerente de Latina, Andrés Badra. "Badra me dice “chau” por supuestamente romper exclusividad y porque él no sabía del otro medio", cuenta.



Mariátegui responde que Zamora lo había autorizado y que él (Badra) lo sabía: "Yo venía trabajando sin problemas en la primera emisora buen tiempo y con pleno conocimiento de ellos; otros compañeros de Latina también trabajaban –y trabajan– en las otras 2 emisoras sin problemas; y cómo que él ignoraba del nuevo programa si ÉL me había felicitado después por estar allí, al igual que SU gerente legal".



Entonces, Mariátegui propone "un traslado al más político Canal 5, su asociado". Badra contesta 'Ok', pero luego dice 'no'. "En el 5 encantados y proponen horarios", cuenta el periodista en su columna.



Y continúa: "Se rinden. Pasan varios meses. Café mediante, solicito, todo siempre amistosamente, una solución en 2 semanas. Pasan 3 sin contestar. Carta notarial pidiéndoles una solución o defenderé mis derechos laborales. Repuesta final de Latina: demanda arbitral por S/5 millones por “romper exclusividad” con ambas emisoras. ¡De risa! ¿Ignoraban ahora que había trabajado públicamente un año en la primera emisora? ¿Y la autorización y las felicitaciones para la segunda? ¿Y los demás “Latinos” en estas? ¿Botan caprichosamente y amenazan con millonadas? ¿Mis 8 correctos años allí para ese maltrato? ¿Así eres en tus negocios, Jesús Zamora?"