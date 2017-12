Aldo Mariátegui sobre marcha contra el indulto: "Muchos mocosos que ni eran espermatozoides" [FOTOS]

"Mocosos" y "payasos". Así calificó Aldo Mariátegui a los jóvenes que el lunes marcharon contra el indulto al ex presidente Alberto Fujimori. El periodista señaló en su reciente columna de Perú 21 que muchos de los participantes de la marcha "ni eran espermatozoides durante la mayor parte de ese régimen".



"¡Es como que yo me ponga a marchar contra Odría! Chicos que no vivieron el terrorismo, ni el “Shock”, ni las carestías, ni la larga complicidad de los “rojos legales” con la violencia como uno", escribió Mariátegui, quien también arremetió contra la periodista Rosa María Palacios.



Para Mariátegui, estos jóvenes " son presas fáciles de una serie de farsantes rojos de marca mayor, que les cuentan la historia con falacias, o de personajes excéntricos como RMP, que ahora funge de rabiosa antifujimorista cuando fue asesora del premier fujimorista Pandolfi y luego una de las impulsoras de la campaña del candidato fujimorista Hurtado Miller a la alcaldía de Lima en 1998".



Mariátegui cree que los jóvenes marcharon contra el indulto a Alberto Fujimori "para sentirse importantes y protagonistas de algo, por romanticismo adolescente, porque 'es chévere', por impresionar a alguna chica, porque creen que así empiezan una carrera política, por payasos, por cándidos, por imitar a otros, por borreguismo, pero definitivamente no marchan por conocimiento de causa. No, ustedes NO la vivieron".



Y agregó que Humberto Morales (Frente Amplio) tiene razón "en 'maletear' a los congresistas mendocistas por haber generado el indulto a Fujimori".



"Caviares, sean consecuentes y renuncien a todos sus puestos en el Estado. Dejen de ser presupuestívoros. ¡Suelten la teta si creen en sus ideas!", apuntó Mariátegui.



"Casi todos los corresponsales peruanos de medios extranjeros son rojicaviares. No se extrañen de los rebotes afuera: son una “argollita”, llevada de las narices por Gorriti", finalizó.