Samuel Suárez se volvió a referir al escándalo que involucra a Aldo Miyashiro y Oscar del Portal con la reportera Fiorella Retiz y la ex de Pedro Loli, Fiorella Méndez. Y es que el popular conductor de Instarándula lanzó una hipótesis para el futuro de las ‘fiorellas’.

Todo comenzó cuando Samu mostró un tuit de Ernesto Jiménez, quien lanzó la posibilidad de que las jóvenes integren Esto es Guerra en un futuro cercano, luego del debut de Anthony Aranda, el ‘Gatito atrasador’ de Melissa Paredes.

“Ustedes ven: Dos tramposos. Yo veo: Cuatro involucrados. EEG ve: Dos potenciales competidores y un posible conductor ”, escribió el ex chico reality, quien también lamentó que el conductor de la Banda del Chino y el periodista hayan hecho desconfiar a las esposas de muchos.

“Yo no encuentro ninguna falla en la lógica de Ernesto Jiménez. Oigan, que no les soprenda que en la próxima temporada vean a la Retiz entrando con el uniforme de Esto es Guerra y después sale también la Fiorella (Méndez). Esto es el colmo, ni siquiera lo dudo, eso va pasar. Dos candidatas y un posible conductor, no dicen, no hay mal que por bien no venga”, sentenció Samuel Suárez en sus historias.

A Samuel Suárez no le queda ninguna duda de que las ‘Fiorellas’ integrarán equipos de Esto es Guerra, luego del debut del ‘gatito activador’ Anthony Aranda.

ERNESTO JIMENEZ EN PROBLEMAS CON SU ESPOSA POR MIYASHIRO

Ernesto Jiménez le robó más de una carcajada de sus fieles seguidores, luego de contar que tuvo problemas para realizar las actividades que le gustan porque su esposa ahora desconfía de lo que hace, luego del escándalo que se desató por el doble ampay de Óscar del Portal y Aldo Miyashiro tras una ‘pichanga’.

“Ayayay la vida, ¿cómo es no?. Tengo un problema, el tema es el siguiente. Yo normalmente una o dos veces por semana juego bowling y a veces juego bowling solo y hasta ahora todo bien. Pero debido a recientes acontecimientos ahora Antonella no me cree cuando le digo que estoy yendo a jugar bowling solo porque dice que el bowling es como una pichanga ”, dijo el exconductor.

Asimismo, aseguró que ahora se verá obligado a enviarle ‘evidencia’ a su esposa para que no desconfíe de él. “Cómo dueles Perú”, dijo a modo de broma.

Samuel Suárez compartió las historias de Ernesto Jiménez en Instarándula y se burló de su situación. “No puedo dejar de postear esto que me comentó Antonella luego de ver a su esposo haciendo todo el show con el bowling porque ella realmente está desconfiando”, acotó el popular Samu.

En las imágenes, el exconductor graba con su celular mientras juega a los bolos y le muestra a su pareja que el lugar está casi desierto. “Aquí estoy, no me he ido a ningún lado, aquí estoy”, le advierte.

