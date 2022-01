El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, informó en sus redes sociales que dio positivo a COVID-19 y que se mantiene aislado. Detalló que tiene síntomas leves y exhortó a la población a vacunarse contra la enfermedad.

“Amigos, quiero informarles que he dado positivo a COVID-19 y me encuentro en cuarentena desde que me hice la prueba. Felizmente, mis síntomas son bastante leves. Vacunémonos todos porque salva vidas”, escribió en su cuenta de Twitter.

En los últimos días se han representado varios casos de contagios de esta enfermedad en el Congreso de la República, como los de Gladys Echaíz, Guillermo Bermejo y Sigrid Bazán. En el caso de la legisladora de Juntos por el Perú, señaló ya se recuperó del virus.

Medidas en el Congreso

El Congreso de la República informó el último 18 de diciembre que cumple con todos los protocolos contra el COVID-19 y que viene tomando acciones para evitar su propagación.

Además, en un comunicado, la institución indicó que solo aquellos funcionarios y trabajadores del Congreso que cuentan con las dosis complementas contra el COVID-19 realiza labor presencial.

De igual modo, el Parlamento señaló que el uso de la mascarilla KN95 o doble mascarilla quirúrgica es obligatorio en todas las instituciones del Congreso; así como se distribuyen mascarillas, alcohol y otros equipos de protección para el personal del servicio y organización parlamentaria que realiza trabajo presencial.