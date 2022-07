A un año de gobierno, la crisis política, social y económica se agudiza. Los casos de corrupción en torno al presidente Pedro Castillo aumentan, y el acoso y maltrato a la prensa se agravan. Frente a este panorama, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, hace un análisis puntual y sin medias tintas.

Congresista Cavero, el secuestro de dos periodistas de América Televisión que investigaban a la cuñada del presidente, ¿qué demuestra?

Revela que la libertad de expresión está verdaderamente en peligro en el Perú.

Y que Pedro Castillo no haya sido tajante con este caso...

Él hizo un tuit muy escueto, pero el Gobierno muestra en sus acciones un desprecio constante a la prensa. Por ejemplo, la ‘ley mordaza’ es una clara muestra de desprecio. El presidente no da entrevistas hace más de cien días. El Gobierno oculta información. Eso demuestra que no existe un compromiso real del Gobierno por la libertad de prensa.

El premier ha dicho, incluso, que las rondas campesinas han hecho mejor trabajo que la Policía y las Fuerzas Armadas, ¿se está desmereciendo la labor de nuestras instituciones?

Este Gobierno lo que está haciendo es dinamitar por dentro las instituciones. Las pocas que quedan en el Perú, las están dinamitando: el Congreso, la prensa, el Ministerio Público, las fuerzas del orden. El proyecto de este Gobierno es dinamitar lo que hay. Ese siempre ha sido, para mí, el rol que ha cumplido la izquierda, crear el caos para instaurar su proyecto totalitario.

¿Teme un estallido social?

Sí, creo que un estallido social puede ocurrir en cualquier momento porque el Gobierno, como te digo, no solo está dinamitando las instituciones, sino que no está haciendo nada para resolver los problemas de los peruanos y no podemos aguantar cinco años de caos.

¿Qué mensaje espera este 28 de julio?

Que renuncie, que dé un paso al costado, que se vaya y venga otra persona más capacitada para ese cargo.

ASALTO AL CONGRESO

Se está hablando que para el 26 de julio llegarían personas contratadas por el Gobierno para un presunto asalto al Congreso, ¿usted tiene conocimiento de esto?

Sin Congreso no hay democracia. Yo no creo que los peruanos en este momento queramos vivir en una dictadura, si al presidente Castillo se le ocurre, en un delirio, dar un golpe de Estado, yo creo que los ciudadanos no se lo van a permitir.

¿Qué sostiene a este Gobierno?

Creo que los peruanos, lamentablemente, nos estamos acostumbrando cada vez más a lo cotidiano de la podredumbre de la corrupción y no estamos indignándonos lo suficiente con lo que está pasando.

¿Otro presidente, por menos, ya hubiera sido vacado o hubiera renunciado?

Hace rato. En cualquier país moderno del mundo. En Inglaterra, el primer ministro está sumamente cuestionado por haber ido a una fiesta durante la pandemia, y tuvo que renunciar. Aquí el presidente está metido en casos de megacorrupción, con su exministro fugado, su secretario personal fugado, su sobrino fugado y no pasa nada.

Además de los conocidos ‘Niños’, ¿cree que se están comprando voluntades en el Parlamento?

Creo que en el Parlamento hay mucha gente que defiende sus propios intereses y eso es lamentable. No están pensando en los intereses del país.

Congresista Cavero cree que existe una mafia liderada por el presidente. (Foto: Lenin Tadeo /@gec)

LA CUÑADA

¿Qué delito configura que la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes, haya ofrecido obras de infraestructura en Cajamarca?

No soy experto, pero me parece que es tráfico de influencias. Eso es un delito grave. ¿Con qué autoridad va la cuñada del presidente a ofrecer obras a la gente?

¿Existe una mafia chotana?

No sé si chotana, porque tengo buenos amigos chotanos, pero sí creo que existe una mafia liderada por el presidente de la República.

Si tuviera que hacer una autocrítica sobre el rol del Congreso, ¿cuál sería?

Creo que el Parlamento no ha sido capaz de darle una solución al país frente al caos y la inestabilidad a la que nos ha sometido el Gobierno y creo que la gente se lo reclama al Parlamento. Lo segundo, creo que el Parlamento no ha tenido una agenda legislativa de reformas de fondo. Estamos, simplemente, nadando en el pantano, pero no estamos ayudando a sacar al país del pantano.

La población dice ‘que se vayan todos’, ¿está de acuerdo?

Siempre he dicho que necesitamos una reforma política de fondo porque de nada sirve volver a tirar los dados hoy, si vamos a tener las mismas reglas con los mismos o peores resultados. Creo que tenemos que ir a una reforma política y luego pensar en un gobierno de transición para convocar a elecciones.

El próximo presidente del Congreso asumiría, en una posible salida de Pedro Castillo, la presidencia del Perú, ¿cuál es su propuesta?

Creo que la Mesa Directiva tiene que estar en manos de la oposición y con un compromiso claro de fiscalizar al Gobierno y controlar el poder.

¿A quién propondría?

Me gusta la figura de la congresista Gladys Echaíz, Lady Camones, creo que Roberto Chiabra es un excelente congresista. Dependerá de las fuerzas de la oposición alcanzar el consenso.

LA CALLE Y LA ECONOMÍA

¿Cómo percibe la calle?

Creo que la gente está cansada y se siente enormemente frustrada.

¿La crisis económica de nuestro país es por factores externos, como afirma el Gobierno?

Es absolutamente mentira, la gasolina en el Perú puede haber subido por la crisis internacional, pero es una de las más caras del continente. Y eso no es por la crisis internacional, sino porque no ha habido inversión en el sector hidrocarburos, no se ha hecho nada por masificar el gas natural y otras cosas que se han dejado al abandono y en piloto automático.

¿Dónde quedó la famosa frase ‘no más pobres en un país rico’?

Hoy hay más pobres y los únicos que se han hecho ricos han sido ellos. Ha sido Bruno Pacheco, ha sido Juan Silva, los sobrinos del presidente. Ellos son los únicos ricos en el Gobierno del señor Pedro Castillo.

Alejandro Cavero no considera que este Congreso sea obstruccionista por el contrario, afirma que le han hecho un servicio al país. (Foto: Lenin Tadeo)

LOS PRÓFUGOS

Precisamente, ¿quiénes están protegiendo a Juan Silva, a Bruno Pacheco y a demás implicados de corrupción del entorno cercano de Castillo?

Mira, nosotros hemos censurado al ministro del Interior (Dimitri Senmache) por asumir la responsabilidad política de no haber podido capturar, hasta el momento, a estos implicados. Creo que el Gobierno está, de alguna manera, evitando que se encuentre a estos personajes. No sabemos dónde están, si en el Perú o en el extranjero. Hay una responsabilidad clara del Gobierno en no querer capturarlos.

En la calle dicen que el Congreso no deja trabajar al presidente, que es obstruccionista, ¿qué tiene que decir?

Nosotros hemos tenido el número más alto de censuras en veinte años porque hemos tenido el mayor número de ministros incapaces e incompetentes en veinte años. Más que obstruir, hemos evitado que hagan barbaridades. Eso ha sido un servicio al país.

¿La ley mordaza será aprobada por el Congreso?

Yo voy a votar en contra. Y espero que mis colegas hagan lo mismo.

VLADIMIR CERRÓN

¿Actualmente cuál es el vínculo entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón?

Yo creo que existe un vínculo de conveniencia. Ellos nacieron juntos y van a morir juntos. Ahora simplemente están conviviendo para sobrevivir.

¿Qué papel está jugando Cerrón?

Creo que Cerrón está buscando sus propios intereses, su pequeña cuota de poder en el Ejecutivo, que nunca pensó que tendría y que quiere mantener.

¿Cuál cree que será el destino de Pedro Castillo después de dejar el poder?

No lo sé, pero creo que, muy probablemente, la cárcel.

¿Y la salida a esta crisis?

Que renuncie Castillo o que sea vacado.

Mientras tanto, ¿qué le espera a este país?

Siempre he sido optimista y creo que ‘la hora más oscura de la noche es justamente antes del amanecer’. Creo que los ciudadanos vamos a aprender de esta crisis.

