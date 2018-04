Alejandro Toledo, Antauro Humala, Luis Castañeda Lossio y más figuras de la política peruana en ‘Pepitas’

HAY ABUSO

Para el expremier Carlos Ferrero, la inmunidad parlamentaria debe ser revisada, pues hay muchos congresistas abusivos que se aprovechan de ella y hacen lo que les da la gana. Ayayay...



ANTAURO

Ni bien se enteró de que a su hermano Ollanta le abrieron las rejas, Antauro Humala reclamó a los jueces para que también lo dejen en libertad. Dizque ya purgó suficiente cárcel por el ‘Andahuaylazo’. ¡Qué cosa...!

CRÍTICA

El analista Juan Carlos Valdivia le dio duro a los fiscales. Afirmó que en vez de hacer su chamba y acusar a la expareja presidencial, se la pasaron hablando en televisión. Uyuyuy...



EN REDES

En las redes también hacen campaña. Humberto Lay colgó un video en Twitter donde habla sobre sus propuestas para frenar la delincuencia en Lima. No me diga...

‘MUDO’

Ahora sí no podrá hacerse ‘el mudo’. El alcalde Luis Castañeda debe asistir la próxima semana a la Comisión Lava Jato. Cantará por el proyecto vial Línea Amarilla. ¿Qué pasará? Hummm...



NO OLVIDAR

Todos hablan de la excarcelación de Ollanta y Nadine o el caso del salvaje que quemó a una chica. Otros casos han pasado a un segundo plano. Por ejemplo, Odebrecht, Yesenia Ponce, los ‘mamaniaudios’. No se olviden...

SALUDA

Y quien saludó la excarcelación de Ollanta y Nadine fue Alejandro Toledo. Indicó que el tribunal defendió la presunción de inocencia y debido proceso. Claro, como le conviene...

