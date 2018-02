Alessandra Ch.: video de seguridad presentaría extraña actuación del Serenazgo de Miraflores [VIDEO y FOTOS]

Tras la salida del informe de las autoridades en el que se establecían las causas de la muerte de la voleibolista Alessandra Ch., quien falleció durante una fiesta organizada por el futbolista Yordy Reyna, muchos pensaron que el tema ya no presentaría mayores novedades.



Sin embargo, algo todavía no había salido a la luz. Ello eran las grabaciones hechas por las cámaras de seguridad interna del edificio donde se llevó a cabo la reunión, la última a la que asistió Alessandra Ch., la cual era menor de edad.



El programa Día D se encargó de presentar dichos videos. En la primera parte del extenso informe se puede ver cómo Alessandra Ch. y los demás participantes del after party organizado por Yordy Reyna llegaban a la cita.



Todo arranca a las 5 de la mañana del 19 de noviembre de 2017. Los jóvenes que aparecen en la toma, entre los cuales está Alessandra Ch., entran al ascensor para dirigirse al departamento donde se llevaría a cabo la velada.

Poco después, según el video de seguridad, Alessandra Ch. sale envuelta en unas sábanas. En este marco, los chicos salen a buscar ayuda para la voleibolista.



De igual forma, el registro del circuito cerrado muestra la forma en la que actuó el personal del Serenazgo de Miraflores. Lo más que llamó la atención fue el momento en que un sereno despacha al taxi que había sido detenido por los asistentes de la fiesta para trasladar a Alessandra Ch. a un nosocomio.