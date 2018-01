Ratificó su inocencia. En conferencia de prensa, el futbolista Yordy Reyna se pronunció sobre la investigación de la muerte súbita de la voleibolista Alessandra Ch. (16), que fue hallada sin vida en una reunión en un departamento de Miraflores en la que el también seleccionado peruano participaba a fines de noviembre pasado.



De plano, Yordy Reyna reiteró que no conocía a la joven deportista, nunca tuvo contacto previa con ella y no sabía que era menor de edad, además de que él no fue quien autorizó su ingreso a la discoteca Frida de Barranco donde la conoció por primera vez la noche en que se suscitó el fatídico hecho.



“En primer lugar no tuve ningún tipo de comunicación con la joven. En segundo lugar, no llegó en mi auto, yo llegué por mi cuenta. Y tercero, traté de ayudar como todos. Fue un momento en el que entras en shock, igual tratamos de ayudar todos (...) Fue un momento que no se lo deseamos a nadie”, precisó Yordy Reyna.



En ese sentido, el defensor legal del futbolista indicó que todo se verá refrendado con el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los involucrados, que sumados a los exámenes complementarios de la necropsia a Alessandra Ch., ayudarán a esclarecer el caso de su muerte por causas naturales.



AMISTADES DEPORTIVAS

Al ser consultado si tenía otras amigas voleibolistas, Yordy Reyna dijo que cuando militaba en Alianza Lima, conocía a las que jugaban en el equipo de vóley de su club ya que "a veces iba a ver" sus partidos y "cuando de repente las encontraba en una discoteca". "Pero no es que hayamos salido", añadió.



Sobre la desaparición de Alessandra Ch., el abogado Carlos Castillo aclaró que ni Yordy Reyna ni la familia de su defendido han tenido el dispositivo pero dijo que en su opinión, "la médula de todo esto era determinar, ya de manera oficial, si la muerte fue en circunstancias misteriosas provocadas".



"Obviamente el celular hubiera sido un instrumento valiosísimo pero si está quedando claro que la muerte no ha sido provocada sino una muerte súbita, y esto lo ha declarado oficialmente el jefe de la Dirincri, ya definitivamente pasa a un segundo plano el paradero del celular", agregó.



Conferencia de prensa de Yordy Reyna sobre caso Alessandra Ch

PROBABLES ACUSACIONES

Ante la consulta si Yordy Reyna podría ser acusado por los delitos de abandono de persona en peligro y de exposición de menores de edad al peligro, el letrado descartó dichas acusaciones ya que ha quedado demostrado que su cliente prestó el auxilio debido como todos los demás que se encontraban en la reunión.



Además, indicó que Yordy Reyna no sabía que ambas eran menores de 18 años ya que él tenía "toda la presunción" que Alessandra Ch. era mayor de edad en el momento que ingresa a la discoteca Frida junto a su amiga Kiara (sobre esta última dijo que la había conocido en un partido de voley de mayores).



"Entonces la presunción de que eran mayores de edad estaba totalmente clara y si agregamos a esto que la contextura de ambas señoritas era de 1.80 m hacia arriba, o sea vale decir personas desarrolladas, es absolutamente ilógico suponer que él tenía conocimiento que eran menores", agregó.



El abogado de Yordy Reyna también dijo que el representante legal de la discoteca Frida admitió que el personal de seguridad fue el responsable del ingreso de Alessandra Ch. y su amiga Kiara al establecimiento nocturno, lo que descarta las versiones que decían que había sido su cliente quien había autorizado su entrada.

GARECA Y EL MUNDIAL

Consultado sobre qué pensaba Ricardo Gareca sobre la situación que atraviesa, Yordy Reyna dijo que es bien sabido que al técnico de la selección peruana "no le gusta este tipo de situaciones de indisciplina" y que por eso decidió salir a aclarar las cosas con esta conferencia de prensa.



"También tuve la oportunidad de conversar con él y con el cuerpo técnico (...) Estoy aquí dando la cara. Soy una persona pública y sé a lo que estoy expuesto", indicó, recalcando que tiene todo el interés como todos sus compañeros de la blanquirroja de disputar el Mundial Rusia 2018.



Asimismo, Yordy Reyna señaló que regresará a su club, el Vancouver Whitecaps de la MLS, a fines de enero "con todas las ganas porque mi club me ha apoyado al 100%, no dejó de respaldarme y faltan pocas semanas para poder reincorporarme a mi equipo y hacer una buena pretemporada".



SU POSTURA SOBRE EL CASO

Ante la pregunta si hizo bien en guardar silencio hasta ahora pese a que dio la cara desde el principio ante las autoridades que ven el caso, el abogado de Yordy Reyna dijo que tanto él como su representado han "tenido una actitud mesurada también comprendiendo el dolor de los padres".



"Nosotros nos hemos mantenido prudentes y no hemos estado en una suerte de contrapunto que ellos declaraban una cosa y nosotros otra. De repente algún sector de la opinión pública puede haber pensado con eso de que era una suerte de reconocimiento o de miedo del Sr. Reyna de no contestar pero estimamos que lo más mesurado fue no estar respondiendo cualquier opinión, declaración y esperar el tiempo suficiente para que él pueda exponer lo que desde un principio se sostuvo", precisó.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.