Alessandra Ch.: Estas son las verdaderas causas de la muerte de la joven voleibolista [VIDEO y FOTOS]

Con el pasar de las últimas semanas, el caso de Alessandra Ch., joven que murió en una fiesta privada organizada por el futbolista Yordy Reyna, ha ido perdiendo presencia en los medios. Es más, el tema sería archivado luego de conocerse los resultados de los exámenes practicados al cuerpo de la chica.



Sobre esto último giró un informe del programa Cuarto Poder, el cual contó con el documento que detallaba qué fue lo que encontraron por los forenses en el cadáver. Según se mencionó, Alessandra Ch. consumió alcohol pero no al punto de haber estado ebria.



El cuerpo también presentó evidencia de consumo de cafeína, algo que tiene coherencia con las latas de energizantes encontradas en el departamento donde se realizó el after party de Yordy Reyna.



De igual forma, se descartó que Alessandra Ch. haya estado embarazada. Las pruebas realizadas indicaron que ella no consumió algún medicamento abortivo, tampoco drogas.



Finalmente, se mencionó que la muerte de Alessandra Ch. fue una combinación de diversos factores que desencadenaron una isquemia al miocardio.