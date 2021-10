El congresista de Perú Libre, Alex Flores, señaló que de confirmarse que tres legisladores oficialistas firmaron la moción de censura contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Íber Maraví, estos deberán dar explicaciones. Sin embargo, explicó que no serían separados de la bancada.

“Definidamente mi persona no está entre quienes habrían firmado, hay que corroborar eso, yo no estoy porque hemos tenido una clara postura, no se puede condenar políticamente por hechos que no son de su función. Estamos juzgando por el pasado”, refirió.

“En una bancada entramos por un mismo partido, pero el pensamiento no es unísono, somos respetuosos de las decisiones, hay que respetarlos porque es la democracia, tienen que explicar sus razones si es que se corrobora lo dicho por Montoya”, agregó.

“Ellos definitivamente seguirían siendo parte de la bancada, este es un tema que puede causar polémica, puntos de vista diferentes, la bancada es respetuosa hasta cierto punto. Siempre que no contravenga los intereses de la bancada y del partido”, aseveró.

Ayer, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que hasta el momento tres congresistas de la bancada oficialista Perú Libre han firmado la moción de censura que planean presentar en los próximos días contra el ministro Iber Maraví.

“Tenemos 52 firmas hasta ahora [en moción de censura contra Iber Maraví]. Hemos seguido el día de hoy completando y mañana continuaremos [¿Hay firmas del oficialismo?] Hay de todos los partidos. Sí, también hay. Tres hasta el momento”, aseguró en una entrevista a Canal N el último martes.

Renovación Popular, con el respaldo de miembros de otras bancadas de oposición, están recopilando firmas para presentar formalmente una moción de censura contra el recientemente interpelado ministro Iber Maraví, a quien cuestionan por sus menciones en atestados policiales sobre supuestos actos terroristas, así como por sus nexos con el Conare-Sutep y alegados vínculos con Movadef (brazo político de Sendero Luminoso).