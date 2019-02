Alfredo Bryce Echenique: Sus mejores frases en el cumpleaños 80 del autor de 'No me esperen en abril'

Un 19 de febrero de 1939 nació el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, dueño de una prosa original que lo ha situado entre los más grandes novelistas latinoamericanos. Al cumplirse hoy 80 años de su natalicio recordamos diez de sus mejores frases:



1. ‘No soy, a diferencia de otros, un escritor con biblioteca. Soy, en cambio, un coleccionista de discos cursis y huachafos, para mí maravillosos. Pienso que lo cursi está al borde de lo sublime y viceversa’.



2. ‘El escritor es un hombre sorprendido. El amor es motivo de sorpresa y el humor, un pararrayos vital’.



3. ‘Creo que soy una persona de una sola obsesión, que apuesta por la amistad, por la lealtad, por la fidelidad: tengo todas las cartas a un solo número’.



4. ‘Así como la arquitectura corrige las incomodidades de la naturaleza, la literatura corrige las incomodidades de la realidad’.



5. ‘En la relación de la pareja siempre hay uno más entero que el otro, y esto suele atribuírsele a los hombres, que son más fuertes psíquica y físicamente. Yo he observado que muchas veces la mujer es la persona fuerte en la pareja’.



6. ‘Es más difícil cumplir con los deberes de padre que con los deberes de papá’.



7. ‘Mi única, verdadera y fiel amante ha sido la soledad, la más fiel de mis amantes’.



8. ‘Miento por diversión, entretengo con mis mentiras, con mi visión exagerada de la realidad: es imaginación, fantasía. Engañar es otra cosa. Ni mis personajes ni yo engañamos, más bien somos engañados’.



9. ‘Mi patria son los amigos’.



10. ‘Yo siempre estoy enamorado. Creo que siempre hay que estar enamorado de alguien. No se puede escribir un buen libro sin estar enamorado’.



PREMIOS



Recibió muchos galardones, entre ellos Premio Nacional de Literatura 1972, por ‘Un mundo para Julius’; Premio Nacional de Narrativa de España 1998, por ‘Reo de nocturnidad’; Premio Planeta 2002 por ‘El huerto de mi amada’; Premio Grinzane Cavour 2002, (Italia) por ‘La amigdalitis de Tarzán’ y Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2012.



Es muy reconocido por novelas como ‘Un mundo para Julius’, ‘La vida exagerada de Martín Romaña’ y ‘No me esperen en abril’, entre otras.