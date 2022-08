El futuro se presenta poco alentador para el país. El presidente Pedro Castillo y su familia están envueltos en graves acusaciones de corrupción. Mientras tanto, en las calles, la población siente el ‘golpe’ a los bolsillos por el aumento de los precios de los alimentos, el dólar y la gasolina. ‘Todo ha subido’, se escucha con más frecuencia. Por tal motivo, Trome conversó con el abogado y exministro de Comercio Exterior Alfredo Ferrero, quien le explica al pueblo lo que está pasando.

Alfredo, la mayoría del país reconoce que estamos en una grave crisis, pero no hay una solución, ¿cómo salimos de esto?

El Congreso tiene la llave.

Cada día surgen nuevas acusaciones de corrupción contra el presidente y hasta su entorno familiar, ¿qué opinas?

Creo que Castillo ha ensuciado a su familia, pero el cabecilla es él.

Tú alertaste en la campaña electoral, con videos incluso, que un gobierno de Castillo iba a ser nefasto para el Perú. Ha pasado más de un año, ¿cómo estamos?

Estaba seguro. Está peor de lo que pensé.

La población se queja de que el pollo, los huevos, la gasolina, el dólar, todo ha subido, pero los defensores del Gobierno dicen que es la crisis internacional, ¿es verdad?

El dólar y los productos de panllevar estaban subiendo antes de la inflación mundial, antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, esa subida es anterior. Después se ha empeorado.

El exministro de Comercio Exterior y Turismo conversa con Trome sobre la coyuntura política del país. (VIDEO: Gustavo Castillo)

El presidente acaba de declarar que los ‘grandes grupos de poder’ son los que buscan sacarlo del Gobierno, pero que él seguirá haciendo obras por el país, ¿a qué crees que se refiere?

No tiene ninguna obra que hacer. La única obra que tiene es la corrupción.

También asegura que él no llegó al Gobierno para robar, ¿qué te parece esa afirmación?

Que está robando, justamente está haciendo lo que dice que no iba a hacer. Y no es un salvador de los pobres porque los pobres están cada vez peor, más pobres.

LA FISCALÍA

La Fiscalía asegura que Castillo lidera una organización criminal. Incluso el abogado Lamas Puccio dijo que ya debería estar en la cárcel. ¿Qué opinas?

Totalmente de acuerdo, creo que por menos hay otros presidentes que han renunciado y que han estado en la cárcel. Yo creo que este es tan o más corrupto que el que más.

¿Este Gobierno es peor de lo que imaginaste?

Sí, es peor, porque creo que pudo por lo menos rodearse de mejor gente, aunque él ya era incapaz desde la campaña y se notaba.

Se ha denunciado que hay muchos congresistas vendidos por obras, licitaciones y trabajos para sus familiares, ¿aún confías que se llegue a la vacancia?

Primero, que creo que los congresistas que apoyan a Castillo son cómplices de Castillo y algún día se sabrá con hechos. Segundo, creo que los votos de la vacancia se pueden ir acercando uno a uno y que cada vez con las pruebas que haya, los indicios y las contundentes pruebas, porque depósitos bancarios que no tengan un origen ni una causa son pruebas. Yo creo que los votos se pueden ir logrando antes de que concluya su mandato.

Ferrero rechazó que la derecha haya gobernado el país los 200 años. "Es una falacia", afirma. (Foto; Jesús Saucedo/ @gec)

‘200 AÑOS DE LA DERECHA’

Aníbal Torres dice que en 200 años la derecha no hizo nada por el país y que este es el Gobierno del pueblo, ¿qué reflexión te merece?

Que la derecha no ha gobernado en el Perú porque los 200 años a los que se refiere: Humala no era de derecha, Alan García no era de derecha en su primer gobierno, el gobierno militar de Velasco no tiene nada de derecha, Belaunde tampoco era de derecha. Más bien, creo que no ha habido ningún auténtico gobierno de derecha. Creo que es una falacia, es un ‘engañamuchachos’.

En realidad, ¿crees que el chotano tiene el respaldo de las grandes masas en el país?

No, creo que no tiene el respaldo de las grandes masas. Tiene el respaldo de las poblaciones rurales alejadas donde el Estado no ha participado, que están abandonadas a las obras básicas y creo que esa es la tarea del que venga. Trabajar para la gente más alejada del Perú que no tiene sus necesidades básicas cubiertas, como saneamiento, como agua, como vivienda, pero eso no significa que Castillo sea la solución.

ANTAURO HUMALA

¿Consideras que la libertad de Antauro busca caos y más enfrentamiento entre los peruanos?

La libertad de Antauro lo que genera es un nuevo elemento en la política peruana, pero yo dudo que Antauro se quiera unir con Castillo porque Castillo con 20 % de aprobación no le suma nada a Antauro.

La Fiscalía tiene cinco acusaciones contra el presidente, algunos hablan de una suspensión judicial de Castillo. ¿Ese escenario es posible?

Habría que ver legalmente si es posible, pero la mejor salida para mí es la vacancia.

¿Qué te parece que se esté pidiendo el pase al retiro del coronel Harvey Colchado, quien allanó Palacio?

Una arbitrariedad absoluta del presidente. No se debe aceptar ni permitir.

Incluso acaba de salir una resolución donde vuelven a cambiar al comandante general de la Policía. ¿Qué están haciendo con nuestras instituciones?

Castillo ha destrozado todo. Lo que está haciendo Castillo es colocar a su gente donde puede, pero no solamente a su gente, sino a gente que no tiene capacidad para el cargo, por eso es que tenemos a este país como estamos. No solamente es Castillo, son los ministros, son los funcionarios de cada ministerio, son las autoridades del aparato del Estado. Es todo. Castillo ha incapacitado al Estado en general, no solamente a la presidencia.

Alfredo Ferrero considera que con Castillo en el gobierno, al Perú cada vez le va ir peor. (Foto; Jesús Saucedo/ @gec)

RECETA FRACASADA

Por tu trabajo viajas al extranjero, ¿cómo nos ven desde afuera?

Sorprendidos de que un país que estaba avanzando con crecimientos de 5 %, 6 % en su buen momento, o de 3 % y 4 %, hoy día tenga 0 % de inversión privada en crecimiento. Una inversión pública deficiente, insuficiente además e ineficientemente utilizada y tengamos, pues, a la población… Lo que nadie entiende es cómo han votado por Castillo sabiendo que esa receta ya había sido aplicada en otros países, como Venezuela y Cuba, y era un fracaso.

Los oficialistas afirman que, pese a todo, el Perú está creciendo económicamente, ¿cómo tomas esa afirmación?

El Perú está creciendo primero muy por debajo de sus potencialidades, en segundo lugar, el crecimiento del Perú se debe a que el 76 % del país es informal y esa economía informal funciona por cuerdas separadas con el Estado, sin embargo, no hay nueva inversión, no hay más empleo, los precios están más caros, el dólar se mantiene en 3.9, 3.8 y 4 soles por dólar y la población cada vez tiene menos recursos.

¿Qué es lo peor que has visto en todos estos meses?

Yo te podría decir que lo que más me ha sorprendido, más aún que la corrupción, es la tremenda incapacidad.

Si Castillo continúa en el poder, ¿qué va a pasar con el Perú?

Vamos a ir cada vez peor y va a llegar un momento en que los pobres realmente después van a tener que sufrir consecuencias complicadas. No solamente es la pobreza en cuanto a alimentos, es el tema educativo. Él es profesor y ya nos damos cuenta que de profesor solo tenía el nombre porque parece que no era ni profesor, era sindicalista, porque la optimización del verbo y de los conocimientos de un profesor son muy diferentes a los que maneja Castillo.

Gracias, Alfredo…

Gracias a ti. No es el dicho de Castillo ‘no más pobres en un país rico’. Este es un país con recursos, no es un país rico. Es diferente. Cuando tú tienes recursos lo que tienes que hacer es utilizar y explotar recursos para convertirte en un país desarrollado. Rico es un país que tiene buena educación, buena salud, buena infraestructura y no tenemos nada de eso.

