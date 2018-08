Alfredo Torres de Ipsos Perú: "Keiko Fujimori está en su peor momento" | ENTREVISTA | FOTOS

Nuestro país viene afrontando una severa crisis en el sistema de justicia, que repercute en la política. Esta situación es analizada por el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, quien confía en que el Perú superará sus dificultades.



En una reciente columna de opinión, usted escribió que la aprobación al presidente Martín Vizcarra subió a raíz de su mensaje por 28 de julio. ¿Eso es pasajero? ¿Qué debe hacer el jefe de Estado para mantener su popularidad?

Lo que hizo Vizcarra es expresar el sentir de la ciudadanía. En su mensaje presentó propuestas para enfrentar la corrupción, la reforma del Poder Judicial, la reforma política, planteó los referéndums y puso la ‘pelota en la cancha’ del Congreso. Por eso, la gente aprobó su mensaje, se sintió identificada con su actitud. Para mantenerse, debe seguir escuchando y plasmando en sus iniciativas lo que el pueblo busca.

‘POPULISMO’



Algunos sectores, entre ellos Fuerza Popular y la propia Keiko Fujimori, critican a Vizcarra, pues aseguran que hace ‘populismo’. ¿Cómo percibe la ciudadanía esta situación?

Creo que Keiko Fujimori está desconectada de la realidad. Me parece que debió haber acusado recibo de las propuestas que tienen apoyo popular y, en todo caso, haber planteado alternativas. Salir solo a criticar, sin proponer iniciativas, es torpe y la aleja de la ciudadanía.



¿Cuál sería la fortaleza de Vizcarra en estos momentos?

Que está recogiendo el malestar de la ciudadanía con la corrupción y con la clase política. Transmite la sensación de ser un hombre de trabajo y honesto. Además, se le ve presente en el interior del país, preocupado por la obra pública.



Si esa es la fortaleza de Vizcarra, ¿cuál sería su lado débil?

Bueno, su debilidad es estructural. No tiene un partido político, no tiene mayoría en el Congreso, no puede hacer mucho si es que el Parlamento no quiere colaborar. A eso se suma que el aparato del Estado tiene problemas de corrupción en diferentes instancias, así como ineficiencia y burocracia.



Los llamados ‘audios de la vergüenza’ han demostrado la podredumbre de nuestro sistema de justicia, una corrupción a todo nivel. ¿Cómo impacta esto en el peruano de a pie?

Es la confirmación de una sospecha, en el Perú hace tiempo que se habla de corrupción en el sistema de justicia. Es penoso constatar que esa corrupción llega hasta jueces del más alto nivel. Esto genera mucha frustración e indignación.

¿Considera que el referéndum planteado por el Gobierno es viable a corto plazo (junto a las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre)?

El referéndum ya no podrá ser en octubre, de ninguna manera. Para diciembre sería posible si el Congreso colabora, pero a juzgar por lo que ha dicho Keiko Fujimori, parece que no habrá referéndum este año.



¿Le han sorprendido las conversaciones de César Hinostroza y Walter Ríos?

Ha sorprendido la vulgaridad y el cinismo. Uno no espera que personas que ocupan puestos de jueces supremos y superiores manejen ese tipo de lenguaje y comportamiento... Todo esto confirma lo que sospechábamos. Lo que puede sorprender es la extensión alcanzada. Es muy lamentable.



¿A qué agrupación política impactan más negativamente?

Golpean más al fujimorismo y al aprismo, porque aparecieron los nombres de los congresistas Héctor Becerril y Mauricio Mulder, se nombra a la ‘señora K’ y porque Fuerza Popular salió a cuestionar la divulgación de los audios, en lugar de ir al fondo del asunto. Además, todo indica que están protegiendo al cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Según la última encuesta de Ipsos Perú, Keiko Fujimori tiene 80 % de desaprobación. ¿Los ‘audios de la vergüenza’ la han golpeado?

Creo que sí, porque, según la propia encuesta, tiene una imagen de estar involucrada en actos de corrupción. No se le ve comprometida en la lucha contra este flagelo. Al contrario, algunas de sus actitudes nos hacen recordar la famosa frase de Nadine Heredia, cuando en sus agendas anotó ‘el juez se puede escoger’.



¿Es un momento duro para Keiko?

Definitivamente, Keiko Fujimori se encuentra en su peor momento. Ella era percibida hasta diciembre del año pasado como la principal candidata presidencial para el 2021, pero ahora se duda de que pueda llegar a la segunda vuelta.



Algunos políticos, entre ellos Mercedes Aráoz, señalan que Keiko Fujimori da ‘manotazos de ahogado’. ¿Es así?

La opinión más generalizada es que no ha logrado superar la derrota electoral que sufrió en el 2016. Desde entonces se le ve poco, demora mucho en reaccionar, da la impresión de que ha perdido confianza en sí misma y que no sabe cómo actuar. Pero también podría ser que se siente agobiada por una serie de procesos judiciales que no la dejan dormir.

GUZMÁN Y BARNECHEA



¿Ve a Julio Guzmán como un candidato con serias aspiraciones para convertirse en presidente en el 2021?

En el Perú, cualquier predicción es prematura, pero es indudable que Julio Guzmán tiene un espacio ganado. Es una persona que se ha ubicado al centro y será actor importante en las elecciones generales.



Alfredo Barnechea tiene una imagen muy seria y parece poco tolerante. ¿Eso le disgusta al elector?

Barnechea cae bien en algunos electores que valoran su cultura, su lenguaje, pero se viene abajo entre quienes ven en él actitudes de soberbia, como en el caso del chicharrón, que le podrían costar su futuro político. O sea, el mayor enemigo de Barnechea es Barnechea.



A la izquierda peruana se le ve dividida y debilitada. Frente a esto, ¿le ve potencial a Verónika Mendoza?

Ella mantiene el espacio que ganó en las últimas elecciones. Puede ser una candidata importante, aunque le va a costar que haya apoyado al chavismo, sobre todo con lo que se ve ahora en Venezuela. Veremos si logra desmarcarse de este tema.



Se dice que ‘en política no hay muertos’, pero ¿cree que Alan García, Lourdes Flores, Ollanta Humala y Alejandro Toledo ya fueron?

Yo creo que para el 2021 ninguno de ellos es relevante... Es verdad que pueden resucitar más adelante, pero lo veo complicado, les faltaría tiempo para transitar el largo camino de la recuperación. A esto se suma que la población ve a los políticos tradicionales como corruptos y los asocia a los sobornos de Odebrecht.

Siempre hay la posibilidad de que aparezca un ‘outsider’ con discurso radical, pero con todo lo que se está viendo, esto aumenta...

Las probabilidades del ‘outsider’ van en aumento y puede venir de cualquier lado. No nos extrañe ver algunas combinaciones rarísimas, como un partido de extrema izquierda llevando de candidato a un político de clase alta, como ocurre con Ricardo Belmont en las municipales.



A raíz de todo lo que estamos viviendo, ¿cómo ve al Perú en el futuro?

El Perú, felizmente, es más grande que sus políticos. Hay muchas cosas que funcionan en nuestro país. Allí tenemos la gastronomía, la agroexportación, el turismo, muchos emprendimientos, y no nos olvidemos de la selección de fútbol. Todo esto demuestra que con mucho esfuerzo y dedicación podemos superar cualquier obstáculo.

BELMONT CALIENTA LAS ELECCIONES



¿El mensaje de Ricardo Belmont contra los venezolanos le puede significar un caudal político a su favor?

Sí le puede significar un caudal político, pues puede captar el voto de la gente que se siente desplazada por la inmigración.



Muchos jóvenes no conocían a Belmont, ¿cree que ese discurso ha sido parte de una estrategia?

Su mensaje es parte de una estrategia, pero, por otra parte, también va con la personalidad actual de Belmont, que luego del fracaso de su canal de TV dejó de ser el ‘Hermanón’ y de dar sus ‘Pastillitas para el alma’, para convertirse en un hombre que parece amargado.



Ante el descrédito de la clase política, ¿por qué lado se va a inclinar el elector en los comicios ediles y regionales?

La mayoría de la gente no conoce a los candidatos y en las encuestas mencionan a los más conocidos, quizá para salir del paso. La prensa debería darles más espacio a los candidatos ‘chicos’.

A Renzo Reggiardo lo favorece su programa televisivo contra la delincuencia, ¿esa es su principal fuente de votos?

Claro, porque la ciudadanía cree que los principales problemas de Lima son la inseguridad y el transporte. Gracias a su programa, la gente lo considera un experto en seguridad y lo ve con esperanzas.



¿Qué nos podría decir sobre la situación de Daniel Urresti, quien viene apareciendo en los primeros lugares?

El electorado lo ve también como alguien que podría hacerle frente a la inseguridad ciudadana. No olvidemos que hay un sector de la ciudadanía al que le gusta la ‘mano dura’, ese estilo es un poco más autoritario y él ha sido militar en la guerra contra el terrorismo.