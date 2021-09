Este jueves 23 de setiembre, inicia la primavera y también se celebra el Día de la Juventud en nuestro país. En este contexto, queremos resaltar la disciplina, responsabilidad, entrenamiento constante y pasión por el fútbol de Alhisson Sotelo Aranda, quien a sus cortos 17 años es parte del equipo de fútbol femenino de Alianza Lima - categoría mayores. Cuando ella decidió ser futbolista profesional, muchos la criticaron, pero no estuvo sola, siempre contó con el apoyo de su familia, incluso su papá, Christian Sotelo, se encargó inicialmente de su entrenamiento. Trome la visitó en su casa de Ate.

Alhisson, ¿hace cuánto te gusta el fútbol?

Desde los nueve años. Mi papá entrenaba a mi hermano y yo los acompañaba para recoger las pelotas. Ahí veía las jugadas que él hacía e intenté hacer algunas. Me gustó, aunque en ese momento pensé que era casi imposible que una mujer jugara fútbol.

Igual no le perdiste el gusto al balón…

No (risas). Mi hermano fue a una academia de fútbol y mi mamá quería inscribirme en vóley.

¿Y cómo hiciste?

Me rebelé, ja, ja, ja. Al final, mi papá me preguntó si quería jugar fútbol, le dije que sí y me inscribió en una academia durante las vacaciones. Yo era la única mujer en ese taller.

¿Eras la única mujer?

Sí, recuerdo que una señora me preguntó si era un niño. Le respondí que no y luego me dijo: ‘¿Qué haces aquí, hijita?’

Esta jovencita siempre contó con el apoyo de su familia, incluso su papá, Christian Sotelo, se encargó inicialmente de su entrenamiento. Fotos: Trome.

¿Cuándo decides tomar el fútbol como una carrera?

A los 15 años. Desde entonces me he preparado más para ser parte de un equipo de fútbol femenino. Hace unos meses pasé las pruebas para entrar al club Alianza Lima. Lo logré y ahora estoy muy contenta de jugar con estas ‘capas’ (sus compañeras).

Aún ven ‘raro’ que una mujer sea futbolista…

Ahora menos que antes, pero igual siguen los comentarios. Por ejemplo, piensan que por jugar fútbol tenemos una orientación sexual diferente o que lo hacemos por llamar la atención de los chicos. Y no es cierto, el fútbol es una pasión y una carrera que implica muchos sacrificios.

¿Sacrificios?

Debes levantarte muy temprano para entrenar todos los días, cuidar mucho tu alimentación y horas de sueño, dejar de lado la vida social, es decir, las fiestas, porque debes estar al 100 % o más para cada partido. Hay mucho trabajo detrás de un futbolista.

A sus nueve años descubrió su gusto por el balón, pero en ese momento pensó que era casi imposible que una mujer jugara fútbol. Fotos: Trome.

¿En qué posición juegas?

Defensa.

¿Por qué elegiste Alianza Lima?

Vengo de una familia aliancista, si no eres de Alianza Lima te botan, ja, ja, ja. Broma, tengo mi corazón blanquiazul.

¿Estudiarás una carrera?

Este año termino el colegio y a la par de mi carrera como futbolista quiero estudiar Arquitectura.

