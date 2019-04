Hijastra de Alicia Delgado es detenida por robar carteras y vaciar tarjetas de crédito

Cayó una vez más. Gaudy Raquel Martel Calderón (35), quien fue entenada de la cantante vernacular Alicia Delgado , fue detenida por la policía por ser sospechosa de pertenecer a una banda que se dedicaría al hurto de carteras en exclusivos restaurantes para luego efectuar retiros de dinero o realizar compras utilizando las tarjetas de crédito de sus víctimas.

La hijastra de Alicia Delgado fue intervenida junto a María Alonso Olórtegui (50) en el centro comercial ‘Plaza San Miguel’, en el distrito de San Miguel.

Kriss Regalado (34) habría sido la última víctima de esta banda conocida por la policía como ‘Las Babys’. A través de su cuenta de Facebook, ella denunció que el 29 de marzo sufrió el robo de su cartera cuando almorzaba con amigas en un lujoso chifa de Miraflores.

El hurto fue grabado por las cámaras de seguridad del local y en las imágenes se observa a María Alonso y a un hombre apoderándose del bolso.

“Cuando me di cuenta del robo, bloqueé la tarjeta y me confirmaron que habían hecho dos retiros. Después volví a llamar y me confirmaron otro movimiento luego de haber bloqueado la tarjeta. Retiraron 3 mil 500 soles, luego 2 mil soles y al final 3 mil 724 soles”, precisó.

ANTECEDENTES

​

Al día siguiente del robo de la cartera, María Alonso y Gaudy Martel acudieron a ‘Plaza San Miguel’, donde adquirieron dos impresoras y dos mochilas valorizadas en 2 mil 200 soles. Una

de ellas se hizo pasar por la agraviada. Allí, detectives del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Miguel las capturaron.

A las féminas se les halló el DNI y la tarjeta de crédito de

la víctima. De Gaudy Martel se conoció que estuvo recluida en un

penal por hurto agravado, mientras que María Alonso estuvo presa por el delito de falsedad genérica. Ayer, ambas fueron conducidas a

la Fiscalía.