La periodista Alicia Retto, flamante jale de Latina, utilizó sus redes sociales para recordar a su padre, uno de los ocho periodistas que fallecieron a manos de comuneros durante la llamada ‘masacre de Uchuraccay’, uno de los momentos que marcaron la historia del Perú, la cual cual ocurrió hace exactamente 40 años.

Willy Retto, periodista de ‘El Observador’, era uno de esos ocho hombres de prensa que intentaban llegar al pueblo de Huaychao, en Ayacucho, donde pobladores habían matado a siete periodistas. Sin embargo, al pasar por Uchuraccay fueron confundidos con terroristas por los lugareños y masacrados con piedras, cuchillos y otros objetos contundentes.

Solo tres de los comuneros serían sentenciados a penas menores y las Fuerzas Armadas y Policiales no fueron encontradas responsables a pesar de que los ‘sinchis’, comando antiterrorista de la Guardia Civil, los había instruido a asesinar a todos los que llegaran a pie.

Para la hoy conductora, el caso hoy sigue sin resolverse a pesar de que hubo un informe de una comisión investigadora, presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, y luego de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

“Hoy 40 años de la muerte de mi papá en Uchuraccay. Un caso aún no resuelto, una verdad oculta, pero nuestros corazones aún buscando consuelo. Un país conmocionado con una masacre de la que no hemos aprendido y no hemos sacado lecciones para unirnos como nación”, escribió en su cuenta de Instagram.

Frente a esta publicación, diversos seguidores de la conductora no dudaron en expresarle su solidaridad. Incluso, algunos quedaron sorprendidos al enterarse que la periodista es hija de Willy Retto y resaltaron su pasión por el periodismo.

“Alicia, no sabía que eras la hija de Willy Retto, ahora entiendo tu vocación. Sigue así siendo una buena periodista”, “Siempre estará en nuestros corazones este mártir del periodismo nacional”, “Eres un orgullo para tu papi”, “Tu papá está orgulloso de la profesional que eres, éxitos”, escribieron algunos de los cibernautas en la publicación.

Alicia Retto fue presentada oficialmente como el nuevo jale de Latina y será la conductora del noticiero Latina Noticias Edición Matinal, junto a la periodista Fátima Aguilar, desde el lunes 30 de enero.

A través de sus redes sociales, Latina anunció que la experiodista de ATV, donde hacía dupla con Fernando Díaz, conducirá su noticiero matinal de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana, a partir de la mencionada fecha.

