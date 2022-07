Los sueños son para hacerse realidad, y eso lo sabe muy bien Hernán Asto, quien nació en una familia muy humilde donde le faltó todo lo material, pero menos el amor incondicional de su madre, quien trabajó muy duro para sacar adelante a sus ocho hijos. Hernán recuerda que estudiaban con velas porque en su pueblo no había luz ni agua potable. Estudió la carrera de ingeniería civil donde destacó por sus buenas notas. En el 2016 creó ‘Alinti’, una startup peruana que genera energía eléctrica de las plantas y carga celulares y otros apararos. Ademas, limpia las toxinas que hay en el ambiente. Este es el primer emprendimiento tecnológico peruano que logra ingresar a la plataforma estadounisense kickstarter, que lo está apoyando en difundir su trabajo en todo el mundo, a fin de conseguir financiamiento y continúe con su proyecto.

Hernán, sabemos que vienes de una familia muy humilde, ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia?

Vengo de una familia de condición económica baja, tengo 8 hermanos, somos quechua hablantes. Cuando éramos niños no teníamos electricidad en casa, usábamos lámparas de kerosene y velas para poder estudiar, tampoco teníamos agua potable. Mi madre era viuda y trabajó muy duro, limpiando calles y cuidando niños.

Y a pesar de la pobreza extrema, tú y tus hermanos eran muy buenos estudiantes…

Sí. Nosotros éramos de condición humilde, pero bien aplicados en la escuela, sacábamos diplomas.

Uno es dueño de su propio destino, ¿qué piensas?

Siempre sabíamos que nuestra condición social iba a cambiar. No siempre íbamos a hacer pobres, que algún día comeríamos carne y pan como lo hacían otras personas. Y era verdad, pues con el esfuerzo y trabajo de cada uno de nosotros cambiamos eso.

Estudiaste economía, pero luego optas por ser ingeniero civil, ¿por qué?

Estudié economía y luego me direccioné por ingeniería civil, pues siempre apoyé a mis tíos en el área de construcción. Ellos me motivaron a estudiar esta carrera porque se podía conseguir trabajo rápido y necesitaba tener algo para mi madre y mi familia.

Uno que viene de provincia tiene el camino un poco más complicado, ¿cómo fue en tu caso?

Los provincianos creativos o emprendedores no tienen las mismas oportunidades como los de la capital, pero ahora todo está cambiando. En el 2016 que nació Alinti, tuve muchos reconocimientos y premios en el extranjero y en el país. Creí que las cosas iban a cambiar, que tendría apoyo, pero no es así, el Estado no nos apoya y nos encantaría que la empresa privada apueste por esta startup peruana de tecnología, que es admirada en el extranjero.

¿Cómo nace Alinti?

Nace como una necesidad. Hasta los 14 años de edad, no tenía electricidad en mi casa y al ver esta historia repetirse en otras familias de mi comunidad fue motivo para crear este proyecto. Todos merecemos tener una mejor calidad de vida.

¿Qué significa Alinti?

Planta y sol en aymara y quechua.

Tu startup ha sido reconocida en varias veces, ¿verdad?

Sí. Tuvimos el premio de ‘Una idea para cambiar la historia de History Channel, el mejor invento del Perú de Indecopi, entre otros.

Ahora estás dentro de la plataforma Kickstarter, ¿de qué se trata?

Ahora estamos en Kickstarter, una plataforma estadounidense que busca y posiciona startups. Da vida a estos proyectos creativos, a través de difundir el proyecto para que las personas compren el producto y puedan tenerlo en casa o en la oficina, así están ayudando al trabajo de todo un equipo. En el caso de que no puedan comprarlo, la gente puede donar desde un dólar y se les agradecerá en las redes sociales y se les enviará un certificado como patrocinadores.

Se dice que al Perú le falta mucho para sorprendernos con proyectos tecnológicos, ¿qué crees?

Este es el primer startup tecnológico del Perú que está en una plataforma tan importante como Kickstarter y gracias a ello, todo el mundo sabrá el trabajo que hacemos. Además, no tenemos de qué envidiar a otros países, somos un proyecto ecofrendly de gran calidad.

Sabemos que con Aliniti se puede cargar celulares y otros aparatos, ¿qué otro beneficio tiene?

Tiene una lámpara , también puede cargar celulares y otros aparatos que tengan una salida de USB. Es una tecnología ecofrendly que reduce energía eléctrica de una planta, absorbiendo sustancias tóxicas como, Benceno, amoníaco, etc. También tiene una salida de voz que comunica cuando la planta necesita agua y nutrientes, cuenta con un panel táctil que con el contacto de las huellas de los dedos ejecuta la acción y puede cambiar la tonalidad de las luces. Es muy innovadora.

¿Cómo podemos apoyarte para que este proyecto peruano continúe en el mercado?

Pueden entrar a la página Kickstarter patrocinando el proyecto con la compra de un aparato o con la donación desde un dólar. Se les envíará el aparato en caso lo compren y a los que apoyan con una donación, se les enviará un certificado. También pueden ayudarnos a difundir nuestro trabajo en sus redes sociales para que más gente nos conozca. Necesitamos financiamiento para continuar en el mercado, somos un emprendimiento tecnológico que no tiene qué envidiar a otros países, es peruano y sería un honor que los peruanos nos puedan apoyar. Pueden conocer de nosotros en nuestra página web: Alinti También pueden ubicarnos en nuestras redes sociales donde tendrán descuentos.

