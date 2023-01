PIDE JUSTICIA. En la reciente emisión de “América Noticias Edición Mediodía”, Alvina Ruíz pidió justicia para la pequeña de 10 años que fue ultrajada por el sujeto identificado como Renato Martín Huamán Almeri, alias ‘Bombita’ de 26 años, cuando este ingresó a su vivienda a robar.

La periodista pidió a la Fiscalía y el Poder Judicial le den una condena ejemplar al delincuente, quien fue entregado a las autoridades por los vecinos de la zona.

“Finalmente fue capturado Renato Martín Huamán, tiene 26 años, el depravado entró a una casa a robar y terminó ultrajando a una menor de este domicilio, tiene 10 años la víctima. Fue retenido por los vecinos, con el no pasaba nada, caminaba por la calle libremente. Ya está detenido en la Dirincri, ha confesado su delito. Ahora depende de la Fiscalía y el Poder Judicial una condena ejemplar, cadena perpetua”, expresó la conductora.

Finalmente, Alvina se mostró indignada tras escuchar a ‘Bombita’ decir que la pequeña no gritó mientras él la violentaba. “Qué tal sinvergüenza, insinuar que, porque la víctima no gritó, él no hizo nada. El estar borracho no es atenuante, es una agravante”, advirtió.

Delincuente que abusó de niña de 10 años fue detenido

Renato Martín Huamán Almeri, alias ‘Bombita’ de 26 años, fue identificado y capturado por los vecinos de San Martín de Porres. El delincuente era buscado por la PNP luego de ingresar a una vivienda a robar y terminar abusando sexualmente de una niña de 10 años.

El padre de la víctima pidió la máxima sanción para el sujeto. “Cadena perpetua, por favor, quiero que le dicten cadena perpetua, que se pudra en la cárcel” , dijo.

Renato Huamán fue detenido, aproximadamente a las 10 de la noche, cuando caminaba tranquilamente por las calles de SMP, incluso, llevaba la misma mochila con la que ingresó a robar a la vivienda donde estaba la menor.

Tras ser detenido, el delincuente fue trasladado a la sede de la Dirincri donde cumplirá una detención preliminar, esto permitirá que la Fiscalía inicie con el proceso para que finalmente sea procesado y llevado a una cárcel.

Se conoció que existen elemento suficientes para acusar a Renato Huamán, ya que la víctima pasó por cámara Gesell y el médico legista. Además, existen grabaciones de las cámaras de seguridad.

