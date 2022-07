Desde muy jovencita, las páginas de las novelas de Agatha Christie la ‘abrazaron’ y allí, entre la imaginación y la sorpresa, se fue forjando la periodista e investigadora. Alvina Ruiz, conductora de América noticias y reportera de policiales por más de doce años, se estrena de escritora. Narra un caso de parricidio que estremeció nuestra sociedad y junto a ocho comunicadoras mujeres que hicieron calle y muestran el rol del género femenino en esa parte de la prensa peruana, dan a la luz el libro ‘Crímenes en Lima 2′ y que estará presente en la Feria Internacional del Libro.

Alvina, ¿tenías pendiente esta faceta de escribir?

Creo que la ilusión de todo comunicador es publicar un libro.

¿Aceptaste de inmediato?

La oportunidad surgió a través de una de las escritoras y amiga Paolo Gonzales y me pareció muy interesante.

¿Cuál es lo primero que tomaste en cuenta?

Una cosa es escribir para televisión y muy distinto es narrar lo que viviste.

¿Una duda?

Unas seis veces he creído que estaba avanzando y luego he eliminado todo. No sabía si debía escribir en primera persona o en tercera.

¿Te han corregido mucho?

Si, pero a mí eso nunca me ha incomodado. Una vez me dieron un consejo en esta profesión que nunca lo olvido.

¿Cuál es?

Preocúpate cuando no te digan nada.

¿Eso cómo lo entiendes?

Si lo que haces no genera importancia, entonces no hay nada que comentar.

¿Qué caso vas a tocar?

El Parricidio de Elita Espino con su madre Elizabeth Vásquez. Todo lo que sucedió alrededor, la intención de que muera la madre y se quede ella con toda la herencia.

¿Qué tiempo le diste?

Legaba a las seis de la mañana al canal y me convertí en una Sherlock Holmes o Agatha Chriistie. De adolescente leía esos libros y me ayudó en mi investigación.

¿Primera regla?

Dudar de todos los implicados y de todo lo que sucede alrededor.

¿Segunda?

Avanzar en paralelo a lo que va encontrando la policía.

Has hecho policiales más de una década, ¿es básico esa parte del periodismo para curtirte en esta profesión?

Los periodistas debemos hacer calle. Siempre a mis jefes les digo que me manden a reportear.

¿Extrañas?

Lo mío es ser siempre reportera y no tendría problemas en regresar.

Desde antes de trabajar en televisión, tienes calle. ¿Es cierto que fuiste cobradora de un bus?

Hay momentos que las familias pasan por las ‘Vacas flacas’. Mi padre perdió su trabajo y se hizo de deudas. Mi mamá se fue a trabajar al extranjero y como teníamos un bus de la ruta San Germán, yo cobraba los pasajes.

Dice la leyenda que los cobradores tienen ‘uñas largas’

Y en cada paradero, donde te detienes a almorzar, hay una sopa llamada ‘De cobrador’

¿Por qué la bautizaron así?

Es que está hecha de choro, ja, ja.

¿Es un trabajo estresante?

Si, por el smog, tráfico, el mal humor de la gente. A veces pagan con monedas falsas o no dan completo el pasaje.

Hoy eres figura del canal, ¿te piden selfies en la calle?

Me intimida ese tema y cuando se da, les digo: ‘Lo hacemos, pero anota mi correo para queme avises si tienes algún caso’.

¿Siempre te aflora la periodista?

Cuando era reportera me había hecho tarjetas y las daba a las personas para que se comuniquen conmigo si tenían alguna información.

Tengo que preguntarte, ¿Cómo estás después de separarte de tu esposo?

Lo peor ya pasó, fueron dos años muy duros y fuertes, pero hay que avanzar y sin contar nada.

¿Por qué?

Él no es un personaje público y yo no soy de la farándula.

¿Están peleados?

Estamos en muy buenas relaciones.

¿Cómo está tu niña con todo esto?

Somos dos personas buenas, él es un buen profesional y a mi hija eso le hace bien.

¿Dos años es suficiente para volver a enamorarse?

En realidad, no existe un periodo de tiempo.

¿Quieres enamorarte?

Cuando pase la Feria del libro, seguramente podríamos hacer una nueva entrevista y hablamos de esos temas, ja, ja.

Entonces, toda una escritora ha nacido

Repetirte que el libro es escrito por 8 reporteas y está realmente interesante.

Un gran abrazo

Gracias a los lectores del Trome.

