LA INDIGNACIÓN CRECE. En medio de la inmovilización social obligatoria de este martes 5 de abril, una madre de familia fue entrevistada por Latina Noticias cuando se encontraba haciendo sus compras en un mercado de Manchay y criticó duramente al gobierno de Pedro Castillo por el alza de precios.

Pese al toque de queda, algunos centros de abastecimiento decidieron abrir sus puertas para que los pobladores puedan comprar sus alimentos en medio de esta inmovilización social obligatoria que dictó el jefe de Estado. Fue una ama de casa quien no dudó en levantar su voz de protesta.

“Todo caro, casero, todo caro, demasiado. Verdura, por ejemplo, yo que soy diabética, todo está caro”, le dijo la mujer al reportero. Según precisó, sufre de diabetes, por lo que tiene que consumir solo ciertos alimentos y ahora se le complica más.

Segundos después la ama de casa comparó al gobierno de Pedro Castillo con el de Alán García. Señaló que aunque con el fallecido expresidente tenían que hacer cola para los alimentos, con el actual jefe de Estado no pueden comprar nada porque está caro.

“Todas las verduras, por ejemplo, usted ha de ver visto en el mercado cómo está, verdaderamente no se puede comer. El pollo por las nubes, un choclito me costó 5 soles imagínese. Demasiado, francamente yo que he vivido tanto, cuántos años he pasado, ni siquiera con Alán García, hacíamos cola, pero había, ahora tan caro ha subido el precio . Esta vez ha subido demasiado”, arremetió.

Madre de familia compara al gobierno de Pedro Castillo: “Ni con Alán García estábamos así” [VIDEO]