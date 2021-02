Ana Estrada es psicóloga, tiene 43 años y solo un motivo para vivir: Tener la oportunidad de decir cuándo morir. Hoy el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud y EsSalud a respetar su decisión de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia.

Ella es psicóloga de profesión y padece de polimiositis, una enfermedad degenerativa, rara, tratable pero incurable, que le fue detectada desde la adolescencia y que la ha privado de lo que más anhela el ser humano: su libertad, pues con el paso del tiempo su vida ha transcurrido entre hospitales, inyecciones, medicamentos y estar postrada en una cama o silla de ruedas sufriendo dolores interminables.

Desde hace cuatro años su vida depende del cuidado de enfermeras las 24 horas del día y desde ese momento empezó su batalla exigiendo tener una muerte digna en un país donde la eutanasia está penada con pena privativa de la libertad no mayor a tres años, según el artículo 112y 113 del Código Penal.

Hace unas semanas, Ana Estrada se presentó en una audiencia en la que expuso su derecho a morir y en su blog “Ana, por una muerte digna”, contó las sensaciones y el porqué de este pedido.

“¿Esta petición se debe a que está deprimida?”, le preguntaron y ella en su mente recordó todo lo que había pasado.

“Claro que estuve deprimida. Lo había perdido todo. Hice mi duelo casi un año en 2016. Desde que estuve en UCI pedí ver al psiquiatra para que me recete lo indicado porque me quería morir. Pedía morir. No quería otra cosa más que morir”, nos relata Ana en su blog.

CUATRO AÑOS DE LUCHA

En 2015, la polimiositis le alcanzó los músculos que intervienen en la respiración y Ana acabó en cuidados intensivos. Después de seis meses, volvió a casa con una traqueostomia y una gastrostomía (sondas que le ayudan a respirar y comer).

En 2017 Ana Estrada inicia su búsqueda para que ella sea la que decida cómo y cuándo morir. “Y claro que en cada negativa me volvía a derrumbar. Cuando le pregunté a un amigo abogado y me dijo “aquí imposible”, por su puesto que me eché a llorar. Pero seguí”.

“Para mí tener una vida digna es tener libertad, autonomía, decisión sobre ti mismo. Siento que ahora no tengo el control de mi tiempo ni de mi cuerpo, ni de mi vida”, dijo a la BBC en una entrevista.

La Defensoría del Pueblo asumió la defensa de Ana Estrada y presentó una acción de amparo contra el Minsa y EsSalud para que le permitan someterse a la eutanasia.

“Tenemos derechos como la dignidad de la persona, el derecho a no sufrir tratos crueles e inhumanos y la autonomía para decidir nuestro derrotero vital. La conjunción de estos derechos nos conducen al derecho a una muerte digna” dijo Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo, a la BBC.

“QUIERO DECIDIR CUÁNDO MORIR”

Ana Estrada en su desesperación por los dolores y vida que llevaba pedía a sus padres que la ayudaran a morir. “Imagínate pedirle eso a los papás. Y se los pedía mucho, reclamando. Siento que fui injusta. Cuando estuve más lúcida decidí no hacerlo (suicidarme), porque había mucho riesgo, para mi entorno, para mi familia”, agregó.

“Luego de entender lo que significaba, ya no morir de manera autodestructiva, sino elegir morir. En verdad yo estoy luchando por mi vida, no por mi muerte, porque el concepto de vida es tan completo que también incluye la muerte. No están separados”, recalca Ana a la BBC.

“Quiero tener el control de mi tiempo, de mi cuerpo, de poder elegir cuándo morir, porque se trata de la libertad de elegir y la libertad de elegir es un tema relacionado a la vida para mí. La enfermedad sigue avanzando y yo no quiero llegar al sufrimiento, así que lo que quiero es simplemente tener la libertad de elegir cómo y cuándo”, agrega Ana Estrada.

ES LIBRE

Hoy, jueves 25 de febrero de 2021, Ana Estrada obtuvo la libertad que tanto ansiaba. La Corte Superior de Justicia de Lima aceptó la demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo y ordenó al Minsa y EsSalud a respetar su decisión a una muerte digna.