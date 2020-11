La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, consideró que, si la oposición cuenta con información “relevante” que involucre al presidente Martín Vizcarra, debería darla a conocer.

Destacó que desde el Ejecutivo no tienen “ningún temor” respecto a nuevas denuncias contra el jefe de Estado porque este ya señaló que “no ha recibido ningún dinero”.

“Nosotros no tenemos ningún temor [de nueva información]. Recientemente el presidente ha señalado que él no ha recibido ningún dinero, pero, en todo caso, yo animaría a que si alguien tiene una información que considera relevante para el interés público, dejemos un poco los cálculos políticos y hagamos lo que sea responsable para el país”, afirmó a RPP Noticias.

“Si la oposición tiene información en la cual haya otra cuestión, deberían presentarla ante la opinión pública en vez de estar creando estas especulaciones”, agregó.

Además, Ana Neyra señaló que no hubo “voluntad política” de parte del Congreso de la República para aceptar el pedido de Martín Vizcarra de presentarse esta semana ante el pleno y no esperar hasta el lunes 9 de noviembre, día en que ha sido convocado para responder por un segundo pedido de vacancia presidencial.

“Un acuerdo del pleno se puede revertir con un acuerdo de otro pleno, pero parece que no ha habido voluntad política para hacerlo y bueno, en todo caso, somos respetuosos de esta decisión y el presidente acudirá el lunes”, dijo.

Asimismo, destacó que este pedido se realizó a fin de disminuir la “incertidumbre” que se vive en el país ante una posible vacancia presidencial.

“Cada decisión implica una serie de coordinaciones que se ven afectadas por una serie de incertidumbre que en realidad nosotros seguimos trabajando, pero no nos queda claro si el lunes acaba el gobierno o seguiremos trabajando posteriormente. Esto no le hace bien al país, esto no es por el gobierno, esto es por la estabilidad económica del país”, refirió.

Finalmente, destacó que el mandatario acudirá este lunes ante el pleno y que lo que está definiendo es si “va a asistir solo o con un abogado”.