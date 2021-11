Nuestra blanquirroja vuelve a hinchar de orgullo con el talento y esfuerzo de deportistas como Ana Ricci, quien con solo 14 años de edad ha ganado dos medallas de oro para el Perú, con clavados desde trampolín de uno y tres metros en el Sudamericano de Deportes Acuáticos 2021.

Cuando tenía seis años de edad empezó su contacto con el agua de piscina y ahora, con disciplina, dedicación y entrenamiento, se consagra como la mejor clavadista de su generación en el Perú, pues no solo acaba de superar a excelentes atletas de Chile, Colombia y Brasil, sino que es doble medallista de oro del Panamericano Junior de Clavados Tucson 2021.

“Estamos orgullos y muy felices. Valoramos mucho su esfuerzo y dedicación”, dijeron a Trome sus padres Carlos y Gioconda.

Orgullo blanquirrojo. A sus 14 años, Ana destaca como clavadista y acaba de ganar doble medalla de oro para el Perú. (Trome / Legado)

Orgullo blanquirrojo. A sus 14 años, Ana destaca como clavadista y acaba de ganar doble medalla de oro para el Perú. (Trome / Legado)

Orgullo blanquirrojo. A sus 14 años, Ana destaca como clavadista y acaba de ganar doble medalla de oro para el Perú. (Trome / Legado)

BALLET Y MARINERA

Orgullo blanquirrojo. A sus 14 años, Ana acaba de ganar doble medalla de oro para el Perú. Antes de la natación aprendió a bailar marinera, (Trome / Legado)

Antes de dejarse cautivar por la pasión y exigencia de la natación, aprendió de niña ballet y marinera, lo que también le ayuda a su mejor sincronización, elasticidad y postura en sus clavados que encantan no solo a jueces sino al público que alienta en las graderías del Centro Acuático de la Villa Deportiva Nacional (Videna).

“En diciembre cumpliré 15 años, estoy en el colegio, sigo clases virtuales y me alegra saber que estoy consiguiendo triunfos en esta disciplina que tanto me gusta. Nunca antes Perú había logrado medalla de oro en este tipo de eventos y me gustaría que más personas practiquen los clavados, es un deporte desafiante, lindo”, dijo Ama.

Orgullo blanquirrojo. A sus 14 años, Ana destaca como clavadista y acaba de ganar doble medalla de oro para el Perú. (Trome / Legado)

Orgullo blanquirrojo. A sus 14 años, Ana destaca como clavadista y acaba de ganar doble medalla de oro para el Perú. (Trome / Legado)

ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO

Ana cuenta que entre sus triunfos también está que fie doble campeona sudamericana en un Sudamericano Juvenil, realizado en Chile, en el 2019.

Y como buena atleta seguirá sus entrenamientos en el Centro Acuático administrado por el Proyecto Legado para elevar su rendimiento, pues competirá en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali 2021 y también buscará clasificar a Juegos Olímpicos.

Es importante señalar que al triunfo de Ana que llena de orgullo al país, se suman también las medallas de bronce logradas por Camila Cortez, Giselle Guimet y la selección juvenil de natación artística. Destacaron en clavados sincronizados, y el esfuerzo de todos nuestros atletas que están en competencia o que siguen preparándose en sus diversas disciplinas deportivas. (Isabel Medina)

A sus 14 años, Ana destaca como clavadista y acaba de ganar doble medalla de oro para el Perú. Desde pequeña le gustaba el deporte en el agua. (Trome / Legado)

SEPA QUE:

*El Sudamericano de Deportes Acuáticos 2021 reúne a 450 deportistas, de 13 países. Lo organiza la Federación Deportiva Peruana de Natación y el Proyecto Legado.

*El público puede asistir a ver las competencias y alentar. Para las entradas ingrese al enlace https://legado.gob.pe/natacion-perubicentenario A la fiesta deportiva se suma la alegría de Milco (la mascota de los Juegos Panamericanos Lima 2019) y La Blanquirroja.

*Ana entrena con su técnico Alfredo Borges y destaca que los clavados requieren mucha práctica y concentración.

¡La Blanquirroja también alienta y celebra! A sus 14 años, Ana destaca como clavadista y acaba de ganar doble medalla de oro para el Perú. (Trome / Legado)

TAMBIÉN TE PUEDE INTRESAR: