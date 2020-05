La presidenta de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados (Anapef), Agnieszka Céspedes, informó que solo el 3% de colegios privados ha hecho un descuento en la prestación de sus servicios. Esta precisión la realizó luego que la medianoche del 12 de mayo se venciera el plazo para que los colegios privados, que brindan clases virtuales, comunicaran a los padres de familia sobre la modificación de sus costos (pensión).

“Casi no han reducido nada. Definitivamente la respuesta de los colegios particulares ha sido deplorable. Te podría decir que el 3% ha hecho un descuento, todos los demás han justificado que no pueden bajar absolutamente nada”, detalló en declaraciones al diario Gestión.

En esa línea, Céspedes indicó que muchas instituciones privadas están informando a los padres sobre los descuentos y dándoles un plazo de dos a tres días para que acepten los nuevos contratos, situación que ella califica de “gravísima”.

Por ello, la presidenta de la Anapef anunció que tomarán medidas al respecto. “Queremos que el Estado valide legalmente toda la información que los colegios han entregado sobre la estructura de costos porque dudamos de su veracidad. Hasta que no sea validada vamos a pedir la suspensión del cobro de la pensión porque nosotros no vamos a pagar hasta no saber qué estamos pagando y si son verdad los balances que los colegios nos están entregando”, aseveró.

Por su parte, el vocero de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), Jorge Camacho, precisó a este medio que las instituciones asociadas han realizado la reducción de sus pensiones, incluso antes de la promulgación del D.L. 1476.

“En promedio, los colegios privados han hecho descuentos que van desde el 20% al 30%, incluso mucho antes de la publicación del decreto legislativo 1476. Estos descuentos son fundamentalmente por eventos que ya no se hacen. (...) Otras instituciones lo que han hecho es aplicar becas pensadas caso por caso porque hay familias que están más golpeadas y por supuesto nosotros comprendemos, este miedo a la enfermedad, la pérdida del empleo, la disminución de sus ahorros que genera un estado de nerviosismo lógico de las familias y lo que hay que hacer aquí es mantener el diálogo”, detalló.

En otro momento, se refirió sobre el D.L 1476 y señaló que este atenta contra los derechos constitucionales y atiza la división que ya se tenía con los padres de familia.

Traslado a colegios públicos

El pasado 15 de mayo, el ministro de Educación Martín Benavides informó que su sector ha recibido hasta el momento 80 mil pedidos para trasladar a escolares de colegios privados a públicos. Explicó que esto se hace a través de la plataforma www.matricula2020.pe, que estará disponible hasta el próximo 22 de mayo.

Benavides explicó que, dado este aumento en la demanda de escuelas públicas, se implementarán nuevas modalidades a fin de que el sistema del Estado pueda recibir a los menores cuyos padres no cuentan con recursos para seguir pagando una educación privada.