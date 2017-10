Áncash: Bebieron cerveza durante tres semanas en fiesta patronal [VIDEO]

Tomaron como si no hubiera mañana. Miles de pobladores de Carhuaz, en Áncash, tomaron alcohol durante tres semanas. Sí, aunque no lo creas. De acuerdo a un informe de 90 Segundos, los participantes de una fiesta patronal bebieron un total de 44 mil botellas de cerveza.



La fiesta se realizó con motivo de las celebraciones por el día de la Virgen de las Mercedes. En las imágenes difundidas por el noticiero se puede ver a decenas de mujeres y hombres bailando en estado de ebriedad. Incluso, algunos no lograr permanecer de pie y hasta caen al suelo.



Además de la cerveza gratis, los asistentes a la celebración de la Virgen de las Mercedes disfrutaron de sabrosos potajes y desfiles de grupos artísticos.



Y es que esta fiesta tiene como costumbre principal tomar gratis la mayor cantidad de cerveza que se pueda. Las bebidas suelen ser donadas por los mayordomos.



Como se sabe, la provincia de Carhuaz es conocida por ser uno los lugares donde se toma licor en esta fiesta durante muchos días. Esta vez, los pobladores se bebieron 2 mil cajas al día, rompiendo así su propio récord.