El ciudadano Rosenberg Sotomayor brindó su testimonio tras presenciar el gran deslizamiento del cerro conocido como Cruz de Shallapa, en el distrito de Chavín de Huántar, en la provincia de Huari (región Áncash), el último jueves.

En diálogo con América Noticias, el hombre narró que él vivía en un inmueble cerca del cerro que es propiedad de un familiar que reside en Lima. Mencionó que la casa es una de las aproximadamente 50 viviendas afectadas, según el último reporte del COEN.

“Tengo la vivienda de un familiar que ahora se encuentra en Lima y he quedado encargado. Tengo algunos animales: cuyes y gallinas. La vivienda está sepultada, casi el 80%. Solo las paredes hacia el frente del jirón Wiracocha están intactas, pero dentro de unos minutos no nos van a permitir el ingreso”, indicó.

Rosenberg describió el momento de pánico que se vivió cuando la tierra del cerro se deslizó en la ciudad Chavín de Huántar: “ Hay niños que prácticamente se han traumado porque la polvareda ha sido fuerte, espantosa porque es tierra muerta ”, mencionó.

Áncash: Al menos 150 vivienda fueron afectadas tras deslizamiento

El ciudadano dijo esperar apoyo de las autoridades para los afectados que han perdido todo. En las primeras horas de la mañana de hoy, viernes 1 de julio, se constató la presencia de agentes policiales que han colocado un cordón de seguridad que restringe el acceso de personas hacia la zona de viviendas afectadas por el deslizamiento.

Vecinos reportaron deslizamiento una semana antes

Una vecina contó al noticiero América Noticias que un reportaje difundido en la ciudad Chavín de Huántar alertó a los vecinos sobre reciente deslizamiento. Mencionó que esta información fue publicada hace una semana, y que provocó el pronunciamiento del alcalde del distrito.

“No he perdido mi vivienda porque vivo en la parte baja. Es muy triste lo que ha pasado, felizmente no habido víctimas. Con miedo y desesperación. Esto ha sido avisado por el Facebook y el alcalde dijo que no iba a pasar nada. Hubo un reportaje que decía que era peligroso, pero luego salió el alcalde junto a dos geólogos que no pasaba nada. Fue una semana atrás. Nos hemos confiado, y creo también que la gente se confió y no tomamos precauciones”, dijo.

