El ausentarse un día de su centro de labores en el hospital Eleazar Guzmán Barrón (Ancash) fue motivo para que la licenciada en enfermería fuera despedida, pese a haber avisado a sus superiores que presentaba algunos síntomas de lo que podría ser coronavirus. El Instituto Nacional de Salud confirmó, dos días después, que la enfermera quien trabajaba en el área COVID-19 había contraído el virus.

El nombre de la licenciada se ha mantenido en reserva; no obstante, ella sostuvo que a fines del mes pasado empezaron los primeros síntomas del coronavirus, motivo por el cual solicitó al área de epidemiología que le puedan realizar el examen molecular debido a que no se les realizaban los controles correspondientes rutinarios. Ante su solicitud, se les hizo la prueba el pasado 31 de mayo.

Tras ello, el 3 de junio tenía que acudir a su centro de labores pero esto no fue posible por los malestares que la aquejaban y decidió remitir un documento escrito, además, de comunicarle verbalmente a Julia Avelino, quién se desempeña como su supervisora, para que se adopten las acciones correspondientes y no se vean perjudicadas las labores. “Solo falté un día a trabajar porque me sentía mal, yo ya sospechaba que tenía la enfermedad, el 4 me doy con la sorpresa que me llega al Whatsapp la carta de despido, fue un baldazo de agua fría para mí, me siento decepcionada, he estado trabajando para combatir a este virus y recibo este trato. Es una injusticia”, señaló.

Esta situación originó que la enfermera fuera despedida bajo el argumento de “abandono injustificado”. En paralelo, recibió el resultado de su prueba molecular la cual arrojó positivo para COVID-19. Como forma de justificación, conversó con el jefe de recursos humanos para mostrarle los resultados de la prueba pero solo recibió la respuesta de que “son directivas que no podemos pasar por alto”.

Ante ese hecho, el decano del Colegio de Enfermería de Áncash, Miguel Ponce, lamentó el maltrato brindando a la enfermera quien se desempeñaba en el área de coronavirus del nosocomio. Además, dijo que se adoptará las medidas legales respectivas en busca de hacer respetar la dignidad y el derecho al trabajo de la trabajadora de salud. “En ningún lugar del mundo a una persona que lucha contra el COVID-19 lo despiden. Estamos indignados por eso, sí nuestra agremiada no fue un día a trabajar es porque estaba mal, somos seres humanos”, señaló Ponce.

