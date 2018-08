Pudo ser una tragedia. Una mujer salvó de morir quemada, luego que su expareja le rociara combustible en el cuerpo e intentara quemarla, en Nuevo Chimbote, Áncash. Afortunadamente, está escapó y pudo denunciar a su agresor.

La víctima, Delfina Mejía Mendoza, de 49 años, indicó que su ex conviviente identificado como Antonio Florencio Loli Tahua, de 46, la citó en su vivienda ubicada en el asentamiento humano Villa Don Víctor. Al llegar, notó que el sujeto que estaba en estadio de ebriedad, le lanzó combustible.

"Este hombre me citó con el fin de retomar la relación, pero al negarme me roció este líquido inflamable. Felizmente que me pude escapar y acudir a la comisaria para denunciarlo", añadió asustada la víctima para América Noticias.

Horas más tarde, la Policía Nacional logró capturar al agresor por intento de agresión a su expareja. Sin embargo, este último negó que quiso matarla y dijo que solo le rocío un poco de gasolina porque no había mucho en la galonera. "Ella fue a incomodarme a mi casa", dijo en respuesta a la acusación.



"Ellos han estado conversando. Él ha tratado de convencerla para volver y la señora se ha negado a esa insistencia del señor, entonces este ha cogido una galonera y le echó. La señora salió corriendo", indicó uno de los agentes policiales.

Para la fiscalía, este hecho se trataría de un caso de tentativa de feminicidio. Antonio Florencio seguirá detenido y en las próximas horas se podría dictar su prisión preventiva. Además será denunciado por desobediencia y resistencia a la autoridad.