Ancón: Maldito mordió y golpeó salvajemente a su propio hijo de 6 años | VIDEO y FOTOS

¡Maldito! Un pequeño de tan solo seis años fue masacrado salvajemente por su propio padre en el interior de su vivienda ubicada en el distrito de Áncón. El desnaturalizado sujeto, mordió al menor en varias partes de su cuerpo.

En menor se encuentra internado en el Hospital de Emergencia de Puente Piedra, debido a las múltiples heridas que presenta en la cabeza, espalda y extremidades tras la golpiza.

La madre del menor contó en “América Noticias” que la brutal agresión ocurrió dentro de la vivienda que comparte con su pareja y los tres hijos de ambos en Ancón. Agregó que ella no se encontraba al momento de la golpiza.

El sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, golpeó al menor motivado por la ira al no encontrar un celular que presuntamente había robado.

“Tenía que ir a comprar. Mi pareja había robado un celular y mi hijo le dijo que yo lo había devuelto. Entonces, se desquitó con él. Le ha mordido su cara, su cabeza, mi hijo se subió a la cama y su papá lo jaló, y el pequeño se chancó la cara. Ahora, mi niño tiene cinco puntos en la oreja y tres en la cara”, indicó la madre de familia.

“Cuando regreso a la casa veo que todas las luces están apagadas. El hermano menor de mi niño sale y me dice que su papá lo golpeó. El hombre me quería pegar, pero en mis brazos yo tenía un bebe, que es hijo nuestro, y se detuvo”, agregó.

Los agentes de la Policía Nacional llegaron a la vivienda e intervinieron al sujeto. En este momento, él está detenido en una comisaría del distrito.

La joven madre pidió una dura sanción para el sujeto, debido a que no es la primera vez que se muestra violento. Incluso ella misma ha sido golpeada en reiteradas oportunidades.

“Ha podido hasta matar a mi hijo. He hecho denuncias anteriores. Hace poco cuando tenía a mi hijo tres meses en brazos, él me golpeó, porque no le di dinero. Me agarró del cuello de frente y el bebe casi sale volando al suelo”, contó la señora.

La madre teme que el sujeto tome venganza. El Ministerio de la Mujer anunció que brindará apoyo legal y psicológico a la familia.