Acusan a la PNP de Andahuaylas de no haber apoyado en la búsqueda de niña desaparecida porque 'no había efectivos'

Terrible. Familiares de la menor de 11 años que fue violada y asesinada en Andahuaylas tras salir de su casa para vender gelatinas hacen una grave acusación contra la Policía Nacional del sector.

En entrevista con América Noticias, uno de los primos de M.B.L. (11) contó que el día domingo, dos días después de su desaparición, presentaron videos de las cámaras de seguridad donde aparecía la niña siendo seguida por Maicol Oscco Quispe (23) a la Policía Nacional.

Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando, en la comisaría de Andahuaylas, les dijeron que no había efectivos policiales porque todos estaban de franco y tampoco había patrulleros disponibles para acompañarlos en la búsqueda.

"Mi prima no retornó a su casa el viernes 3 y, para el domingo 5, pasadas las 48 horas, encontramos los seis videos y los llevamos inmediatamente a la Policía Nacional y les pedimos, imploramos, con que nos ayuden en la búsqueda para poder encontrar a mi prima con vida", declaró el familiar de la menor.

Ese mismo domingo, pese a la negativa inicial, decidieron esperar en la comisaría para ver si es que algún patrullero se desocupaba. Ante esto, el encargado le dijo que podían enviar un motorizado, pero este nunca apareció.

"Nos dijo que no había efectivos policiales a esa hora, que todos estaban de franco, que no había patrullero disponible. A pesar de eso, esperamos media hora por si volvía algún patrullero, pero no. Luego nos dijeron que podían mandarnos una moto, pero nunca se apareció", contó.

El día lunes, ante la desesperación, el familiar le envió por Whatsapp algunos de los videos al encargado del caso apellidado Méndez, pero no recibió respuesta. Al mediodía recién, los efectivos policiales pidieron los videos de seguridad, que ya le habían dejado el día domingo.

"Al día siguiente, en horas de la mañana, en nuestra desesperación, hemos mandado al Whatsapp del oficial o técnico encargado del caso, que se apellida Méndez, pidiéndole que dé celeridad al caso. Le envíe partes del video, pero nunca me contestó. A las 11 del día lunes aparecieron uno o dos policías para pedir los videos, pese a que nosotros ya se los habíamos dado", indicó.

La familia se mostró indignada pues señaló que si le hubiesen puesto más atención al caso, la segunda menor no habría corrido riesgo y no estaría ahora muerta.

"Si se hubiese dado la celeridad al caso, esos días mi prima hubiera (sido encontrada) con vida. A ella le dieron muerte el jueves o viernes. Pudo haberse evitado que estos delincuentes hayan cometido el asesinato con la otra niña", puntualizó.