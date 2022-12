El suboficial PNP de segunda Luis Camacho se reunió la tarde de este miércoles con la presidenta Dina Boluarte para pedir apoyo para sus compañeros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, en medio de las fuertes manifestaciones que se registran por todo el país tras la detención del expresidente Pedro Castillo.

Camacho, junto con otros efectivos, fueron atacados por una turba de vándalos que intentaron tomar la comisaría de Andahuaylas, en Apurímac, centro de las protestas.

“No podía salir de ahí, lo vi a mi compañero, intenté acercarme a él con intención de salir con él. Él estaba con un armamento y la preocupación era que se robaran el fusil y también que lo agredieran, porque estaba inconciente. Traté de acercame y al darme cuenta todos estaban encima de nosotros”, comentó el PNP.

Luis Camacho indicó que sus compañeros lograron rescatar a su colega pero él fue arrastrado por la turba. “La gente se ensañó conmigo, la turba me jaló hasta unos 100 metros de distancia, me quitaron el casco y me dieron duro, me agarraron a pedradas”, comentó desde el hospital en conversación con Dina Boluarte.

En suboficial aseguró que entiende en qué consisten las protestas pero resaltó que la Policía cumple su misión. “Nuestra intención no es maltratar a la gente, pido que se respalde a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, hay mucha gente herida, se están recuperando ya, pero si mis compañeros no se percatan de mi ausencia, yo no hubiera retornado, estaba casi inconciente”, comentó.

Suboficial Luis Camacho se reunió con Dina Boluarte y contó los momentos de terror que vivió en Andahuaylas.

