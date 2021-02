La modelo Angie Jibaja revivió la pesadilla que sufrió en abril de 2020 cuando fue atacada a balazos por Ricardo Márquez Micheli , quien le disparó en la puerta de la Clínica San Pablo en plena cuarentena por la cuarentena por coronavirus. La exmodelo dio su versión de los hechos en la audiencia virtual del juicio oral a cargo de la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel.

“Yo siento que él me desconoció porque fue como un momento raro porque al apuntarme, y las circunstancias por el momento como estaba él, de repente me desconoció y me disparó”, indicó Jibaja durante el interrogatorio.

No obstante, aseguró que en algunos momentos habría sido víctima de agresión. “El motivo no lo sé porque siempre era razón tipo cuando se rayaba pasaban los tres días y él como que le daba algo como tipo situación de hombre contra mí”, mencionó.

Angie Jibaja contó versión de los hechos en caso por tentativa de feminicidio

Angie Jibaja también volvió a negar haber mantenido una relación sentimental con Ricardo Márquez. “La única relación con él era como de un abuelo. Era mi ‘abu’. Ningún tipo de relación sentimental, no, no hay forma. Era como un abuelo”, remarcó.

La jueza de la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel dictaminó que para el próximo 23 de febrero continuará con la audiencia correspondiente.

Como se recuerda desde el día del atentado que sufrió, Angie Jibaja decidió alejarse de los escándalos, ya que a causa de su inestabilidad emocional perdió la tenencia de sus hijos.

Angie Jibaba y la balacera en la Clínica San Pablo

El 10 de abril de 2020, Ricardo Márquez llevó a Angie Jibaja a la clínica San Pablo con dos heridas de bala en el abdomen . Personal de establecimiento de salud ubicado en Surco informó del hecho a la Policía Nacional que envió a dos agentes al lugar.

Al notar la presencia de los uniformados, Marquez Michielli comenzó a disparar desatando una balacera en los exteriores de la clínica. El atacante hirió a los suboficiales José Ruiz Marquina y César Espinoza Gómez .

Aunque Ricardo Márquez intentó fugar a bordo de un vehículo rojo, terminó impactando el automóvil contra un jardín de la clínica tras ser herido por los policías.

Márquez Michieli es procesado por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de la modelo.