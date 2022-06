A sus 25 años, Angie Ocampo se ha convertido en una celebridad de la literatura juvenil. En la plataforma digital Wattpad , una suerte de Tiktok , pero que en lugar de videos se publican libros todos los días y a todas las horas, tiene más de cien mil seguidores. Es decir, los textos se leen por millones. Es una especie de BTS de historias y relatos, de las letras.

Angie Ocampo es especialista del ‘dark romance’ (romance oscuro), ese género que mezcla el amor con el infortunio. Por lo general, los protagonistas siempre son jovencitos desvariados, con adicciones e inestabilidades, que caminan al filo de lo políticamente correcto. Eje de su última publicación ‘Backstage’ (editorial Planeta).

Esa fórmula -del amor tóxico en todos sus matices- le ha servido a la escritora colombiana para convertirse en una megaestrella, aclamada por miles de jovencitas en todo el mundo.

El último fin de semana estuvo en Lima para una firma de autógrafos, que tuvo que ampliar sus fechas a pedido de sus lectoras. Se formaron filas de cuadras y cuadras para acceder a un autógrafo. Sí, un fenómeno cada vez más atípico cuando se trata de escritores.

A contracorriente de estos tiempos, sus libros en Wattpad han saltado de lo digital al papel. Queriendo o sin querer, su caso es un guiño para los pesimistas, aquellos que creen que las publicaciones físicos están camino a la extinción. Empecemos .

Angie, ¿es tu primera vez en Perú?

Sí, primera vez en Perú.

Te trae el lanzamiento de ‘Backstage’ (editorial Planeta). ¿Este es tu segundo libro físico?

Así es.

¿Cómo ha sido migrar de lo digital al papel?

Yo creo que ahora lo estoy viviendo realmente con ‘Backstage’. Ha sido toda una experiencia saber que sí hay gente real que me lee, no es solo una pantalla, no es solo gente con cuentas que comentan mis publicaciones, son personas reales que vienen, toman un carro o el colectivo para que su autora favorita les firme el libro. Y eso ha sido, para mí, de las mejores experiencias.

Se supone que en estos tiempos todos debemos migrar hacia lo digital, sin embargo, tú vienes del digital al papel. ¿Qué encuentras en un libro impreso?

Al menos, a mí me encanta tener mi biblioteca, tener libros que me fascinaron, con los que me sentí reflejada. Yo sabía que a mis lectoras les iba a encantar y por eso cuando recibí la propuesta (de llevar su libro ‘Backstage’ al papel) dije sí a todo. Es tenerlo en físico, en manos, que ellas (las lectoras) lo subrayen, le pongan un papelito, le hagan sus anotaciones. Eso a ellas les encanta y a mí también.

Muchos consideran que los libros físicos se van a extinguir y mas bien van a quedar los libros digitales, esos que escribes en Wattpad.

Ajá. Creo que el mundo se va a dividir. Yo creo que muchos se van a quedar en lo digital, otros vamos a preferir seguir leyendo en físico, digamos, por lo menos yo, que los ojos se me cansan. Trabajo todo el día en un computador y me encanta leer tres o cuatro horas, devorarme sagas enteras casi siempre, pero los ojos se me cansan muy rápido. En cambio, las páginas de un libro descansan la vista. Puedes ponerte a leer donde quieras, no se te va a descargar el dispositivo, no necesitas internet, estás desconectado completamente. Creo que va a ser muy 50 - 50.

Ya tienes siete libros digitales publicados. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo es que has escrito tantos libros? Eres súper joven…

Sí, yo tengo 25 años, no sé qué tan joven ja, ja, ja. Empecé hace dos años a escribir y desde ese momento cada idea que me llega a la cabeza, me siento a escribir. Imagino escenarios que a mis lectoras les encanta y eso es lo que nos tiene enganchadas a ellas y a mí, las historias locas, por decir así, no saber qué va a pasar y cómo se actualiza capítulo a capítulo.

Las lectoras en Wattpad somos bastantes intensas con las actualizaciones porque queremos saber qué va a pasar. Entonces en 2, 3, 4 meses escribía un libro, luego terminaba ese, seguía 2, 3, 4 meses escribía el otro. A veces escribía dos al mismo tiempo.

¿Crees que se menosprecia mucho la literatura juvenil, incluso la literatura que se publica en plataformas como Wattpad?

Eh, sí, por lo menos he recibido algunas reseñas que no sé si, no me molestan, pero es como que estaba de más decir eso ‘Me sorprendió para ser un libro de Wattpad’, cuando hacen estas reseñas, cuando dicen esto: ‘Backstage es un muy buen libro. Me sorprendió que venga de Wattpad’, ese me sorprendió. Por qué te tiene que sorprender si hay talento muy bueno en Wattpad, simplemente es saberlo buscar. Yo sé que es como un borrador porque casi siempre solo pasa por nuestra cabeza. ahí no tenemos editores todo el tiempo revisando cada capítulo que subimos, no, es de nosotras para las lectoras. Entonces hay que entender que Wattpad es una zona de borradores, no pueden llegar pidiendo que haya perfección, cuando es simplemente algo que un día nos sentamos a escribir y al día siguiente publicamos. Ya cuando sale de Wattpad claro que pasa por un proceso de edición, pero después es ver lo que las escritoras están escribiendo al tiempo. Cuando termino un capítulo, en ese momento lo publico. No, no pasa por ningún ojo, es más de mí para ellas.

Angie, ¿Cuánta responsabilidad tiene una escritora que se dirige a los jóvenes?

Yo creo que bastante, porque como yo digo, escribir es un poder, porque puedes entrar en cabezas y hay que hacerlo de la mejor manera. Así como puedes despertar las ganas de leer, también pueden decir ‘¿esta escritora de que está hablando? ¿qué está escribiendo? ¡Aquí está todo mal!’. Entonces ahí cabe una responsabilidad y tenemos que informarnos sobre lo que estamos escribiendo.

Yo que toco temas de abusos de sustancias, depresión, ansiedad, pues tenía que leer de lo que estaba escribiendo, de cuáles son los riesgos de consumir sustancias.

Imagino que muchos jovencitos también te ven a ti como una especie de consejera, ¿no? ¿Te consultan bastante sobre temas de amor y eso?

A veces hago lives porque también me gusta hablar con mis lectoras. Me gusta contarles cosas que yo viví y de las enseñanzas que obtuve de ciertas situaciones, porque sé que me leen niñas de 16, 17, 18, 19 y me gusta contarles algo así como: ‘miren, me pasó esto con un chico que salimos’. Así que ellas en sus comentarios o mensajes privados siempre están también hablando conmigo porque nos consideramos amigas, hemos hecho una comunidad muy bonita entre mis lectoras, también se han hecho muy amigas, han hecho grupos para hablar por WhatsApp, tienen sus grupos en Facebook, en Twitter, en Instagram, así que siempre estamos como cuidándonos, así estemos repartidas por el mundo.

¿Cuántos seguidores tienes en Wattpad?

En Wattpad tengo 100.000 seguidores.

¿Por qué esta fórmula del amor, del desamor, de la tragedia, de las adicciones llama tanto la atención de los jovencitos?

Yo creo que es algo que tenemos muy en el día a día, esto de la depresión, de no sentirnos nosotros mismos, de levantarnos y no saber qué va a pasar en nuestro futuro. Porque uno con 18 años sale del colegio y te dicen que tienes que decidir qué quieres ser. Entonces, por lo menos Chelsea (la protagonista de ‘Backstage’), ya lo habían decidido por ella, aunque la música era su amor y su pasión, también se sentía muy perdida. Muchas chicas a esa edad nos sentimos así. Tenemos que vernos bonitas, tenemos que lucir de cierto modo, actuar de cierto modo. Las niñas andamos buscando eso, identificarnos con personajes femeninos que nos den esa fuerza para seguir con nuestra vida real.

Precisamente, en tus libros te has enfocado en empoderar la figura femenina, ¿Verdad?

Digamos que esa es mi marca personal, muchas lectoras me han dicho que mis hombres son divinos, pero de mis mujeres están enamoradas. Cuando creé un personaje en otro libro, una villana, pensé que iban a odiarla y querer al hombre. Esa villana era todo lo que está mal en el mundo, pero mis lectoras se enamoraron de la villana. Quiero dejar como huella que cada personaje mujer inspire.

¿Quiénes son tus escritores de cabecera?

Ahora estoy leyendo un montón a Carolina Andújar, escribe novela gótica, sobre vampiros, su narración me tiene encantada, estoy aprendiendo mucho de ella. Leo a Alice Kellen porque es romántica, dulce. Leo a Rina Kent. Me gusta la acción, el misterio, leo mucho a Joel Dicker.

¿Qué le dirías a una persona que consideran la literatura juvenil como light y vacía?

Les diría que lean mucho más. Yo sé que hay libros que pueden devorar en dos o tres horas, literatura juvenil liviana. Así como también hay libros de no ficción, de autores que son de géneros new adul. En todo podemos encontrar de todo. Simplemente es dar con el libro y para dar con el libro hay que leer y dejar los prejuicios de lado. Si un libro juvenil te atrajo no hay que negarse, simplemente hay que darle la oportunidad.

Angie, finalmente, ¿Wattpad o el libro en físico, qué prefieres?

Los dos. Wattpad puedes actualizar capítulo a capítulo, estás viviendo la historia, pero cuando sale en físico es otra celebración para el fandom, para la comunidad. Tener en las manos un libro que leyeron desde el capítulo numero 1, que estaba en bruto, y ahora tienes el diamante, con los arreglos... Porque casi siempre en lo libros que salen de Wattpad agregamos cosas nuevas, intentamos dar nuevo contenido, nuevas escenas o un nuevo personaje por ahí, para que se enamoren aun mucho más de la historia.

‘BACKSTAGE’, UN ADELANTO EXCLUSIVO DEL LIBRO

Una vez alguien me dijo que debería hacer sacrificios si deseaba triunfar y volverme la estrella que siempre quise ser, pero nunca pensé que eso significaría sacrificar mi vida entera y mi salud mental.

Tuve que ceder el control, tuve que convertirme en una muñeca a la que le dan un micrófono y la tiran ante más de cien mil personas insaciables que gritan y piden más.

Después de cinco años de llevar mi música a cada rincón del mundo, aún me da terror pararme en un escenario, aunque no lo parezca, aunque me salga natural el bailar y cantar, saludar y sonreír sin ganas.

Soy el molde de la típica estrella pop. Soy lo que la gente quiere admirar. Soy la novia de un hombre al que todos aman. Soy la diva que se viste con los tacones más altos y la ropa más ajustada. Soy la amiga cool de otras celebridades que me fastidian. Soy alguien que nunca se molesta y siempre debe estar feliz. Soy alguien que debe seguir órdenes y no opinar. Soy quien canta la letra de la canción que le ponen en frente y no la que escribió. Soy la depresión y la ansiedad que me consumen. Soy los escándalos, las fiestas, las drogas...

Soy...

Soy Chelsea Cox y esta es mi —no muy feliz— historia.

I tried to scream, but my head was underwater. EVERYTHING I WANTED

Billie Eilish

Chelsea

—Novecientos once, ¿cuál es su emergencia?

Siento los párpados pesados.

—Ella... Ella está... No responde, su pulso es bajo y hay tarros de píldoras vacíos a su alrededor. ¿Mamá? No logro reconocer con exactitud la voz.

—Entiendo, ¿puede verificarme su ubicación? Suena como alguien hablando por el altavoz de un celular.

—5 Park Lane, Mayfair, penthouse tres. Por favor, envíen ayuda rápido.

¿Ayuda? No la necesito.

—Estarán ahí en menos de dos minutos.

¿Quiénes? No puedo moverme...

—¡No puedo esperar dos minutos!

¡Es Chelsea Cox! No soy nadie y no debería estar solo inconsciente. Siempre haciendo todo mal...

—Tranquila, ¿cuál es su nombre?

—Amanda, Amanda Cox, soy su madre.

Que no le crea.

—Amanda, su hija estará bien. La ayuda acaba de cruzar el lobby del hotel, van subiendo.

¡Que no necesito ayuda!

—Maldita sea, Chelsea, ¿por qué hiciste esto?

Aquí la pregunta sería... ¿por qué no hacerlo? Había tardado.

—Amanda, ¿ya están ahí?

¡No me toquen! ¡No necesito ayuda! Espero que sea tarde.

—Sí... —dice, y un estruendo se escucha al fondo—. ¡¿Qué le hacen?! ¡No!

Siento algo frío en el pecho y después de eso...

Nada.

