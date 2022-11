En una reunión oficial en Palacio de Gobierno, el premier Aníbal Torres arremetió con duras frases contra la conductora de ‘Cuarto poder’, Sol Carreño’, tildándola de ser una persona de ‘ mala fe, mala madre y mala hija’, por un reportaje sobre obras no realizadas en la gestión de Pedro Castillo que, al parecer, no fue de su agrado.

El reportaje que emitió ‘Cuarto poder’ sobre la falta de carreteras de la ruta Churcampa, Huancavelica, hizo que el premiere se dirija a la conductora de espacio, a pesar de no mencionarla, indicando que es una persona que tiene mala entraña.

Aníbal Torres lanzó estas frases de grueso calibre contra Sol Carreño durante la reunión con autoridades electas de la región Huancavelica , en la que también estaba presente el presidente Pedro Castillo.

“Pero porque esa señora hace eso y manipula a unas personas del lugar, aprovechándose de sus escasos conocimientos, para hacer daño nomás al Gobierno. Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, es mala hija, y si tiene hijos solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad”, dijo Torres.

SOL CARREÑO LE RESPONDE

Debido a estas frases, Sol Carreño decidió pronunciarse en ‘Cuarto Poder’, a modo de respuesta, a los cuestionamientos que hizo Aníbal Torres calificandolos como ‘machistas’.

“No vamos a responder a sus agravios, que por cierto consideramos profundamente machistas. No se refirió ni al reportero ni al diretos, hombres, sino se refirió a esta conductora. Se refirió a temas que no son de su conocimiento ni de su competencia que no tiene que ver con lo profesional y que no lo hacen quedar bien, la verdad”, señaló.

