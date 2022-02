El flamante jefe del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, será el encargado de liderar el cuarto Gabinete Ministerial del gobierno de Pedro Castillo. Torres Vásquez fue parte del Ejecutivo desde el inicio como ministro de Justicia y Derechos Humanos, y brindó diferentes declaraciones que fueron cuestionadas.

“Muchachito tonto”

Cuando aún se desempañaba como integrante del equipo técnico del partido político Perú Libre, en julio del 2021, Aníbal Torres tuvo una fuerte discusión con el conductor de televisión y excandidato al Congreso Mario Bryce.

En aquel entonces el ahora primer ministro fue consultado por sus declaraciones de que posiblemente “correrá sangre en el país” por un presunto intento de golpe de Estado.

“A mí no me vas a atarantar, estás hablando con gente. No es que tú vas a hablar barbaridad y media porque tienes el medio, engañando a la gente y yo te voy a escuchar, no muchachito tonto, habla con la verdad y ley. Tú no eres la ley, los jueces no van a hacer lo que tú estás opinando o está opinando tú candidata o Montoya. Aquí en el Perú hay un ordenamiento jurídico”, expresó.

Antauro Humala

El 5 de febrero último, el entonces ministro de Justicia contestó irónicamente a la prensa cuando fue consultado sobre una presunta operación para liberar a Antauro Humala.

“Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared. En ese momento voy a hacer que toda la Policía se vaya a almorzar y le voy a poner un auto que tenga una velocidad de unos 300 kilómetros por hora para que se vaya”, aseveró.

Oposición en el Congreso

Desde el inicio de su gestión, Aníbal Torres siempre defendió al Gobierno de Pedro Castillo de las críticas que provenían de diferentes sectores del Congreso.

“La vacancia promovida por algunos congresistas, sus financistas y prensa aliada carece de todo fundamento. Utilizan la vacancia como juicio político, para repetir el golpe de Estado del 2020 y sus conocidas consecuencias. Los golpistas anhelan imponer un gobierno totalitario”, escribió en Twitter en diciembre del 2021.

Contra fiscal Norah Córdova

Además, el primer ministro se mostró en contra de que la fiscal anticorrupción Norah Córdova continúe a cargo de las diligencias del caso Petroperú, investigación sobre presuntas injerencias por parte del Gobierno en dicha empresa estatal a fin de favorecer a la empresa Heaven Petroleum Operators.

“¿Cómo una fiscal, declarada enemiga del presidente Castillo, puede investigarlo? Esto sucede solo en Perú. Sin duda, los órganos de control procederán conforme a ley”, publicó en sus redes sociales el 24 de diciembre.

Plan para “pacificar el país” de Vladimiro Montesinos y Abimael Guzmán

En octubre del 2021, tras el deceso del cabecilla senderista Abimael Guzmán, el entonces ministro de Justicia indicó que sostuvo una peculiar conversación con el exasesor presidencial, Vladimiro Montesinos, en su celda del penal Ancón l.

Torres Vásquez afirmó que aquel encuentro fue cordial, aunque Montesinos le increpó por su traslado de la Base Naval a este establecimiento penitenciario.

“Estamos construyendo la ampliación de penal Ancón l, ahí tienen que ser trasladados [los presos de otras cárceles] ahí está el señor Montesinos, a quien lo he visitado y me dice que ‘por qué me han traído aquí, donde no tengo comunicación con mi familia, en la Base Naval con Abimael [Guzmán] ya teníamos el plan de pacificar el país, pero usted me trae aquí y el viejito se ha muerto de pena’”, contó Torres haciendo alusión al fallecimiento del cabecilla terrorista el pasado 11 de setiembre.