Falta solo un par de semanas para el inicio del año escolar 2018 y hay que poner atención no solo a la lista de útiles y el uniforme de los niños sino a las recomendaciones para reforzar su seguridad dentro y fuera del colegio.

Las clases escolares empezarán el lunes 12 de marzo (incluso antes, para el caso de los colegios particulares) y a la par se activarán las labores de las brigadas que velarán por la integridad de los estudiantes en las inmediaciones de las instituciones educativas, según anunció el ministro de Educación, Idel Vexler.

Estas brigadas de seguridad se implementarán con el apoyo de padres de familia, docentes, la Policía Nacional y la comunidad. El objetivo es evitar accidentes, peleas, casos de bullying, acoso de pedófilos o que personas de malvivir se acerquen a los escolares con intención de darles drogas u otros.

“A través de estas brigadas también se aconsejará a los estudiantes a no dejarse influenciar por nadie que pueda poner en peligro su cuerpo, su sexualidad y su integridad personal”, remarcó el ministro Vexler.



Las clases se iniciaron en los centros educativos particulares. Prepare el uniforme, la lista de útiles y converse con sus hijos las recomendaciones de seguridad para que inicien mejor el año escolar.

En torno a esto, la Policía Nacional aconseja a los escolares:

*Tener presente que el policía es tu amigo. Si te desorientas o por cualquier motivo te sientes inseguro o con temor, acude a él o ella, que estará vistiendo uniforme policial.

*No cruces las pistas corriendo. Fíjate en el semáforo y observa que no se esté acercando muy rápido algún vehículo.

*Camina por la vereda, nunca por la pista o estarás en mayor riesgo de un accidente.



*No te distraigas en la calle (jugando con tus compañeros, mirando el celular u otro motivo) ni hables con desconocidos.

*No viajes en el estribo ni saques parte de tu cuerpo por la ventana del vehículo.

*Nunca aceptes golosinas, regalos ni otras cosas de personas desconocidas, tampoco subas a vehículos que no son del transporte que tus padres te indicaron usar.



A LOS PADRES DE FAMILIA ACONSEJAN:

*Conversa con tus hijos sobre peligros que podrían presentarse en el trayecto de su casa al colegio y viceversa.

*Enséñale la dirección y el número telefónico de su domicilio.

*Enséñale las reglas de tránsito (por lo menos las básicas como no bajar de vehículo hasta que esté detenido y el respeto a los colores del semáforo, al paso de cebra).



Más de 8.4 millones de escolares volvieron a las aulas hoy. (Foto: Mónica Rochabrum) Más de 8.4 millones de escolares volvieron a las aulas hoy. (Foto: Mónica Rochabrum)

*Mantenga contacto con la Dirección del plantel y los profesores o tutor de sus hijos, no solo para tener conocimiento de su rendimiento escolar sino de su comportamiento.



*Si contrata movilidad escolar, verifique que está autorizada por la Gerencia de Transporte Urbano de Lima (GTU) para ese servicio.

*Solicite al conductor sus antecedentes policiales, penales y laborales, asimismo, su licencia de conducir, tarjeta de propiedad del vehículo.

*Exija que la movilidad tenga sus implementos de seguridad (cinturón, extintor, botiquín, piso antideslizante, rotulado de movilidad adelante y atrás del vehículo).

Movilidad escolar segura. Movilidad escolar segura.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE