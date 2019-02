Año escolar 2019: Adiós a las notas del 0 al 20. ¿Por qué calificarán con letras?

Por: Isabel Medina



Primero se eliminaron 'los rojos' en la libreta y ahora, en todos los colegios públicos y privados, le dirán adiós a las notas del 0 al 20. El Ministerio de Educación anunció que, así como en inicial y primaria, los alumnos de secundaria también serán evaluados con letras, lo que está generando inquietudes en estudiantes, padres y maestros.

“En la libreta se seguirán usando los calificativos del Currículo Nacional: AD, A, B y C. Pero no queremos que se traduzca en destacados, buenos, regulares o malos. Por eso, este año se dirá en qué nivel de logro está la competencia que se evalúa, qué habilidades hay y qué falta reforzar”, señaló Susana Helfer, viceministra de Gestión Pedagógica.

Así, las competencias serán evaluadas en escalas como: Logro Muy Satisfactorio (LMS), Logro Satisfactorio (LS), Logro Básico (LB) y Logro Inicial (LI).

Trome recogió la opinión de algunos especialistas sobre este sistema de evaluación para los escolares.

IMPLICA ESFUERZO DE ADAPTACIÓN

La magister en educación, Bertha Navarro Navarro, docente de la Universidad Nacional Federico Villareal, dijo a Trome que “es muy adecuado que se unifique el sistema de evaluación, pero preocupa que sea a estas alturas del año, no solo por capacitación a docentes sino por difusión a padres y alumnos porque implica un esfuerzo de adaptación que no puede ser espontáneo”.

Explicó que se apunta a recoger de manera más descriptiva el aprendizaje (cómo progresa en cada competencia). Ayudará a saber, por ejemplo, por qué el alumno tiene ‘B’ en alguna competencia (quizás no sigue el hilo narrativo coherente, no usa bien las mayúsculas,…) y ya no será que 'tiene 11 y pasa de grado, sin saber qué le falta'.

Idel Vexler, exministro de Educación, también considera positivo para secundaria el cambio de calificación del sistema cuantitativo (numérico) al cualitativo, pero que debe comenzar con plan piloto, progresivo. “Aplicarlo sin capacitar a maestros y sin procesos de familiarización, sería un error”.

NOTAS Y LO QUE SE APRENDE

Navarro añade que ‘no nos debemos quedar en el número o la letra’. “Se trabaja con seres humanos y hay un divorcio muy fuerte entre notas y lo que se aprende y para qué sirve, cuál es el perfil del egresado”.

“Hay que apuntar a formar individuos con autonomía, conciencia ciudadana, buena convivencia, y no solo al contenido académico. Hay bastante acceso a información, pero faltan espacios para reflexión moral y ética”, sostuvo.

TOME EN CUENTA

*Será para colegios públicos y privados.

*Reflejará el avance y las dificultades de los alumnos.

*Este mes capacitarán sobre evaluación por competencias a 220 especialistas de las UGEL.

*Calificarán con AD, A, B y C. En la parte inferior, la libreta detallará el significado de escala y la medición por competencias.



*Competencias: En curso Comunicación, por ejemplo: Expresión oral, comprensión lectora, producción de textos.

*Podría tener ‘AD ‘en Comprensión Lectora y ‘C’ en producción de textos. Sabrá su debilidad y que debe trabajar más.

*Si saca ‘C’ no debe entenderse como ‘jalado’ sino como logro aún inicial.



*Si al final del año no tiene el esperado nivel de logro, pasa a recuperación. Si lo supera promovido al siguiente grado.

*Más de 3 áreas en las que al final de año no tuvo Logro Básico (LB): resultado ‘permanencia’ (repite).

*Pocas universidades reconocen el calificativo de la educación básica.

*"En los últimos años de colegio, van a ‘Pre’, academias, que los prepara para el éxito en la prueba de admisión, no en la universidad", comentó Navarro. (I. Medina)



