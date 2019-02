Año Escolar 2019: Aprende a elegir la mejor mochila para tu hijo

El año escolar está a semanas de comenzar y miles de padres de familia se vuelcan a las calles en busca de útiles, uniformes y mochilas para sus engreídos. Pero, alguna vez se preguntó, ¿qué tipo de maleta debe usar mi hijo? Pues, en esta nota saldrá de dudas.



Si bien es cierto elegirán a un personaje favorito que los acompañe todo el año escolar, es parte de la magia del retorno a clases, es importante también decidir qué tipo de mochila comprarles según su edad y el peso que puedan cargar para cuidar su espalda.



"Muchas veces corremos el riesgo de lesionar la cervical, cuello y/o espalda de nuestros niños por el peso en exceso que llevan y/o no usar de manera correcta su mochila", precisó Susan Urías, representante de tiendas Scorpio Store, ubicada en jr. Puno 650, en el Centro de Lima.



CONSEJOS PARA COMPRAR



1- Verificar bien los tirantes, que sean ajustable a medida (la mochila debe quedar pegada al cuerpo), que tengan refuerzo (para un mejor soporte lumbar), que sean anchos (no deben de medir menos de 4cm de ancho) y sean acolchados (protegerá de objetos filudos), además brindará una mayor comodidad al niño. Verificar que al llevarla en la espalda no le ajuste demasiado, ni le quede demasiado holgado.



2- La mochila ideal es la que tiene un tamaño acorde a la estatura y peso del niño, por ello sugerimos en Scorpio Store, que la parte inferior de ésta no debe quedar más debajo de la cintura y la parte alta, no debe de sobrepasar de la base del cuello.



3- El peso que debe cargar tu niño en la mochila no debe de exceder del 10% de su peso corporal, ya que un peso mayor puede ocasionar dolores de espalda o de hombros debido a la mala postura, pudiendo desencadenar contracturas o dolores de cabeza.



4- Siempre asegurarnos que usen la mochila con los dos tirantes puestos en los hombros. El llevarla de solo un tirante hará que el peso no se distribuya equitativamente, pudiendo causar daños y contracturas, por el mayor esfuerzo.



5- Elige una mochila que tenga varios compartimientos, como para llevar bebidas o algo que necesitarían tus niños tener más a la mano y a la vez también le ayude a distribuir mejor el peso. Asegúrate de colocar las cosas más pesadas más cerca del centro de su espalda.





NOVEDADES



Y como no podemos dejar de lado la moda ni en el colegio, este año la novedad son las mochilas con realidad aumentada. Es decir, que podrán ver a sus personajes favoritos moviéndose como si tuvieran vida. También están las mochilas con luces y con alto realive. Entre ellos están: Los Avengers, Los increíbles, Dragón Ball, para las niñas Moana, be Miraculous, Coco, entre muchos más.



Para los más pequeños están Mickey de colección, Minnie, Toy Story, Hello Kitty, entre muchos más.



"Una buena opción es, si el colegio lo permite, optar por mochilas con ruedas y aquí lo pueden encontrar a otro precio, con ruedas de goma giratorias, con sistema 360° para mayor comodidad y seguridad", precisó Urías.